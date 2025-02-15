Блюдо, которое разрушит стереотипы об овощах: рецепт картофельного рулета с овощной начинкой

Картофельный рулет с овощами, сыром и грибами - это отличная альтернатива традиционным блюдам. Нежный картофельный корж, ароматная начинка из грибов, сочных овощей и сыра - все это превращает картофельный рулет во вкуснятину.
О том, как приготовить картофельный рулет с овощами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".
Для того, чтобы приготовить картофельный рулет с овощами нужны такие продукты:
Для того, чтобы приготовить картофельный рулет с овощной начинкой, почистите и натрите на терке картофель. Разбейте к картофельной массе яйца, добавьте соль по вкусу.
Натрите 100 г сыра на крупной терке, добавьте его к картофелю. Тщательно перемешайте ингредиенты и выложите картофельную массу в большую силиконовую форму для выпекания.
При выпекании на пергаменте, бумагу необходимо смазать маслом. Разровняйте картофельный слой и выпекайте картофельный корж в течение 25 минут при температуре 180 градусов.
Как готовить картофельный рулет (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Тем временем помойте и нарежьте ломтиками шампиньоны, а лук почистите и нарежьте маленькими кубиками. Морковь нужно почистить и натереть на маленькой терке, а перец - нарезать кубиками.
Обжарьте грибы на сухой сковороде до испарения сока. Тогда влейте масло, всыпьте лук, перец и морковь и готовьте ингредиенты до готовности, около 10 минут на среднем огне.
Выложите овощную начинку на картофельную лепешку, отступив с одной стороны 4-5 см от края. Натрите оставшийся сыр и присыпьте им овощную начинку, оставив немного для присыпки рулета.
Сверните картофельную лепешку с начинкой в рулет, присыпьте оставшимся сыром. После этого выпекать рулет еще 15 минут при температуре 180 градусов.
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