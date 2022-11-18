Стратегический запас на зиму: как сохранить морковь свежей до самой весны

Правила хранения моркови

Сначала уберите все порезанные, гнилые и вялые овощи. Они могут стать причиной порчи для остальных овощей. Для длительного хранения морковь должна быть сухая. На нее не должны попадать прямые солнечные лучи, а температура не должна опускаться ниже нуля.

Как хранить морковь на балконе

Если у вас есть закрытый и утепленный балкон, то на нем можно хранить морковь. Убедитесь, что она сухая. Если это не так, то разложите ее на полотенце или пергаменте и дайте полностью высохнуть.

Ботву нужно срезать полностью, но при этом не повредить морковь - оставьте приблизительно 5 мм. Потом сложите овощи в деревянный ящик и накройте одеялом. Это нужно, чтобы на морковь не попадали солнечные лучи, и она не начала зеленеть.

Одеяло убережет овощи от внезапного похолодания. Если у вас есть сухая шелуха лука, то насыпьте ее в ящики. Они содержат фитонциды, которые замедляют развитие грибков и бактерий.

Как хранить морковь в холодильнике

Если у вас большой холодильник и есть место для хранения овощей, то поместите морковь в специальные ящики. Перед этим хорошо помойте овощи, обсушите полностью на бумажном полотенце, а потом сложите слоями в ящик.

Можно оставить в полиэтиленовом пакете, но открытом. Если увидите, что собирается конденсат - сделайте в пакете дырочки. Не рекомендуется хранить морковь вместе с яблоками - быстро испортятся.

Как хранить морковь в морозилке

Морковь можно почистить, нарезать соломкой или натереть на крупной терке. А потом упаковать в небольшие порционные герметичные пакеты. Полностью пакеты не заполняйте - сложите на одну порцию приготовления блюда.

Потом сложите пакеты в морозильную камеру в один слой. После замораживания - сложите пакеты друг на друга, для экономии места.