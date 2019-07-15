Жахлива злива всього за годину затопила Чернівці: в мережі показали відео стихії

Потужна злива у Чернівцях буквально за годину перетворила вулиці на ріки, значно ускладнивши рух транспорту в центрі міста. Негода розгулялася 14 липня після обіду, пишуть місцеві ЗМІ. Також в мережі публікують фото і відео мокрої стихії.

Зазначається, що в результаті сильного дощу найбільше "дісталося" вулицями Головна, Руська та Стрийська. Також затопило район обласної друкарні.

Чернівці залило сильною зливою (Фото: скріншот)

Вода також залила перехрестя Героїв Майдану та проспект Незалежності, вул. Шота Руставелі, Садову та Юрія.

Відео: YouTube / Інформаційне агентство АС

В результаті зливи затопило не тільки асфальтовані учасни автодоріг, але і ґрунтові, без покриття - їх серйозно розмило.

Відео: YouTube / Молодий буковинець

На щастя, пориви вітру не були дуже сильні та дерева на вулицях міста не постраждали, що в свою чергу не спровокувало обриву ЛЕП і як наслідок проблеми зі світлом.

Відео: YouTube / Молодий буковинець

Як повідомлялося, раніше в червні сильна злива в Хмельницькому перетворила вулиці на суцільні потоки води. Крім того, страшними зливами накрило також Кам'янець-Подільський. Також надходили дзвінки від жителів Старосинявського і Тефіпольского районів про затоплення.

Також ми писали про те, що у Києві 27 червня розгулявся потужний ураган, який здивував жителів столиці своєю силою. Грозовий дощ залив кілька вулиць, а сильний вітер повалив дерева. У мережі показали ролик, як розвивалася буря.

Нагадаємо також, що нещодавно в Одесі по пляжу Лузанівка пронісся величезний смерч, який сильно налякав людей.