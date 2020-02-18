Страшний бій на Донбасі 18 лютого: з'явилося моторошне відео

18 лютого російські найманці почали масштабний наступ
На Донбасі в районі Золотого 18 лютого російські найманці перейшли в жорстку атаку. Вони спробували прорвати лінію розмежування, українські військові дали відсіч, але армія зазнала втрат. Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на ранок 10.00 бій закінчено.
В мережі опублікували ще одне відео жорстокого обстрілу.
Бій на Донбасі 18 лютого (YouTube)
Проти української армії працювала артилерія і міномети. Противник використовував попереднє вогневе придушення української системи оборони.
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У прес-центрі ВІДГ "Північ" підтвердили прорив терористів через лінію розмежування в районі Горіхове і розповіли, що в ході запеклих боїв на Донбасі ВСУ дійсно понесли втрати. В українській армії п'ять тяжко поранених бійців, у супротивника - один.
Наголошується, що противники запросили режим тиші. Позиції українського війська не втрачено.
До речі, президент Володимир Зеленський терміново скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Брифінг для преси за підсумками засідання призначено на 12:00.