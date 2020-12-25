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Страшні цифри: у Криму за 2020 рік викинулась на берег рекордна кількість дельфінів

Автор: Людмила Жукова

У Криму 2020 рік пройшов з жахливими наслідками для флори і фауни. Крім висохлих водойм, на півострові ще й інша катастрофа - це повальна смерть дельфінів.

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За минулий рік зафіксовано рекордну кількість смертей ссавців. Екологи нарахували 661 смерть дельфіна. Тварини викинулися на берег. Про це "Інтерфаксу" повідомила засновник центру порятунку дельфінів "Безтурботне море" Анастасія Коростельова.

За її словами, в середньому екологи фіксують за 400-440 таких інцидентів в рік. Під "викидом" мається на увазі потрапляння китообразного на сушу або мілководдя - як загиблого, так і живого. Статистика ведеться з 2017 року, всього за цей період зафіксовано 1847 випадків.

"Викиди живих тварин відзначалися рідше в цьому сезоні. Живими були знайдені 18 особин, включаючи хворих і заплутаних в знаряддях рибальства, а також їхніх діточок з важкими метаболічними порушеннями. Четверо тварин були успішно звільнені з сіток, ще чотирьом ми надавали медичну допомогу, про інших, на жаль, нам повідомили занадто пізно", - уточнила Коростельова.

Екологи попереджають, що намагатися виштовхнути застряглого на суші дельфіна назад у воду не потрібно, йому мають надати допомогу тільки фахівці.

Як ми писали раніше, в окупованому Росією Криму продовжують пересихати водойми. Прісної води на півострові практично не залишилося.

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