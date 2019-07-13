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Страшне нашестя: в мережі показали на відео стихійне лихо поблизу Луганська

STYLERЖиття    13.07.2019 - 20:39
Страшне нашестя: в мережі показали на відео стихійне лихо поблизу Луганська
Сарану не можна знищити через замінування полів (фото: OSCE)

Крівництво району має вирішити, як боротися з нашестям сарани на Луганщині

У Станично-Луганському районі страшне нашестя сарани, яка поїдає всю рослинність на полях. У мережі показали відео наслідків діяльності бойовиків у регіоні. 

Таке лихо спіткало природу через знищення окупантами обладнання ПАТ "Луганський рибокомбінат". З часом штучні ставки висохли і перетворилися на болота.

Наразі керівництво Станично-Луганської РДА має вирішити, як боротися з нашестям сарани. Адже близькість до фронту унеможливлює обробку хімічними засобами з використанням авіації.

"Територія не обстежена та не розмінована. Безпосередня близькість розташування ставів до лінії зіткнення, унеможливлює використання авіації для обробки території хімічними засобами проти сарани", - сказано в повідомленні.

Нашестя сарани показали на відео поблизу Луганська (фото: facebook.com/stnrda)

Раніше в мережі показали, як живе село Переможне поблизу руїн Луганського аеропорту. Місцеві мешканці розповіли, що в аеропорту раніше працювали практично всі жителі села, і жаль через його знищення бойовиками об'єднує всіх у Переможному незалежно від політичних поглядів.

Нагадаємо, нещодавно у мережі показали фото міжнародного аеропорту "Луганськ", датовані 2009 і 2019 роками. Другий знімок показує, в якому жахливому стані знаходиться аеропорт, зруйнований у 2014-му в ході бойових дій.

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