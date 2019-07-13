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Страшное нашествие: в сети показали на видео стихийное бедствие вблизи Луганска

STYLERЖизнь    13.07.2019 - 20:39
Страшное нашествие: в сети показали на видео стихийное бедствие вблизи Луганска
Саранчу нельзя уничтожить из-за минирования полей (фото: OSCE)

Руководство района должно решить, как бороться с нашествием саранчи на Луганщине

В Станично-Луганском районе страшное нашествие саранчи, которая поедает всю растительность на полях. В сети показали видео последствий деятельности боевиков в регионе.

Такое бедствие постигло природу из-за уничтожения оккупантами оборудования ПАО "Луганский рыбокомбинат". Со временем искусственные пруды высохли и превратились в болота.

Сейчас руководство Станично-Луганской РГА должно решить, как бороться с нашествием саранчи. Ведь близость к фронту делает невозможным обработку химическими средствами с использованием авиации.

"Территория не обследована и не разминирована. Непосредственная близость расположения прудов к линии соприкосновения, делает невозможным использование авиации для обработки территории химическими средствами против саранчи", - сказано в сообщении.

Нашествие саранчи показали на видео вблизи Луганска (фото: facebook.com/stnrda)

Ранее в сети показали, как живет село Переможное вблизи руин Луганского аэропорта. Местные жители рассказали, что в аэропорту ранее работали практически все жители села, и сожаление из-за его уничтожения боевиками объединяет всех в Переможном независимо от политических взглядов.

Напомним, недавно в сети показали фото международного аэропорта "Луганск", датированные 2009 и 2019 годами. Второй снимок показывает, в каком ужасном состоянии находится аэропорт, разрушенный в 2014-м в ходе боевых действий.

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