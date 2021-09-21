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"Страшно втратити історію": під Полтавою обікрали унікальний музей, власники просять про допомогу

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Полтава, Вівторок 21 вересня 2021 12:28
"Страшно втратити історію": під Полтавою обікрали унікальний музей, власники просять про допомогу У Полтавській області обікрали музей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У селі Козубівка Полтавської області обікрали унікальний музей "Етнографічна збірка "Древо". Забрали найкращі речі з експозиції. Зараз власники просять про матеріальну допомогу всіх небайдужих.

Про цей факт повідомив на сторінці у Facebook власник Едуард Крутько.

Музей пограбували

"Сталося те, до чого не можеш бути морально готовим. Нещодавно, вночі, пограбували музей. Те, що збиралося роками і мало служити для людей розтоптали, зірвали й купою зім'яті в сумки і вивезли кудись. Страшно втратити не матеріальні цінності, страшно втратити історію, кращі зразки мистецтва яке творили наші пра-пра, страшно втратити те, що з таким трепетом знаходилося, вивчалося, зберігалося", - з гіркотою написав Едуард.

Власник повідомив, що вкрали десятки речей. Це: сорочки, одні з кращих з колекції, також вишиті рушники, пояси, срібні прикраси, намиста, ікону.

Зараз музею необхідні кошти гроші, щоб встановити хорошу систему охорони експонатів.

"Самостійно зробити це я не міг ні тоді, ні зараз, за попередніми розрахунками охоронної компанії повноцінний захист такого об'єкта, з усією апаратурою обійдеться від 20 до 30 тис. грн", - написав Едуард.

На фото показано, як цинічно розікрали унікальний музей....

&quot;Страшно втратити історію&quot;: під Полтавою обікрали унікальний музей, власники просять про допомогу&quot;Страшно втратити історію&quot;: під Полтавою обікрали унікальний музей, власники просять про допомогу&quot;Страшно втратити історію&quot;: під Полтавою обікрали унікальний музей, власники просять про допомогу&quot;Страшно втратити історію&quot;: під Полтавою обікрали унікальний музей, власники просять про допомогу&quot;Страшно втратити історію&quot;: під Полтавою обікрали унікальний музей, власники просять про допомогу&quot;Страшно втратити історію&quot;: під Полтавою обікрали унікальний музей, власники просять про допомогу&quot;Страшно втратити історію&quot;: під Полтавою обікрали унікальний музей, власники просять про допомогуПід Полтавою пограбували музей (фото: Едуард Крутько/Facebook)

Для тих, хто хоче допомогти

Якщо ви хочете допомогти, ось номери карт:

5375411406128202 Монобанк

4149439313489282 ПриватБанк

Як ми раніше писали, на Запоріжжі показали артефакти з Кургану "Мамай-Гора".

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