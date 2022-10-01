Не все так ужасно. Можно ли выжить после ядерного удара?

Что такое доза радиации и чем она измеряется?

Мощность дозы радиации, зараженной предметом, поверхностью или лицом, показывает дозиметр. Эту мощность в народе называют радиационным фоном. Он измеряется в Рентгенах в час (Р/час) или Зивертах в час (Зв/час).

То есть дозиметр показывает, сколько рентгенов или зивертов человек получит за час пребывания в определенном радиационном фоне. Например, если дозиметр показывает 1 Р/ч, значит именно такую дозу радиации получит человек за час.

Как проявляется облучение?

Это зависит от получаемой дозы облучения, а не от числа на дозиметре. Если за короткий промежуток времени человек получит от 100 до 600 Р/ч, то у него разовьется острая лучевая болезнь.

На первой стадии организм начинает давать реакцию в виде тошноты, рвоты, головных болей, покраснений на коже и повышенной температуры.

Радиационное воздействие ломает химические связи в организме, в результате чего образуются свободные радикалы. Эти радикалы совмещаются с любыми молекулами. Это сочетание создает отрицательный эффект на человека, называемый токсическим эффектом радиации.

Однако наш организм способен уничтожить эти вредные радикалы, потому человек не умирает.

Впоследствии наступает второй этап, когда радиация начинает разрушать самые уязвимые молекулы ДНК – клетки красного костного мозга, где образуются клетки крови.

Естественно, что клетки "проживают" свой жизненный цикл и отмирают. Но когда в организме присутствует радиация, на месте отмерших клеток не появляются новые. Тогда уровень тромбоцитов и лейкоцитов в крови снижается до критического.

Кровь перестает сворачиваться и организм становится беззащитным перед токсичностью других вирусов. Обычно именно эта стадия влечет за собой смерть.

При дозах облучения выше 1000 Р/час пораженным становится еще и эпителий кишечника. Он равномерно отмирает, а новый не появляется. При таком уровне поражения процент смертности достигает 95%.

Если дозировка полученной радиации превышает 1000 Р/ч, нет даже теоретических шансов остаться живым. При облучении 12000 Р/ч наступает моментальная смерть.

Есть ли шанс выжить в случае получения радиации?

Да, но это зависит от нескольких значимых факторов. Человек имеет вероятность выжить, если:

доза радиация не была достаточно высокой

организм закаленный и крепкий

лечение было своевременным и правильным

В таком случае наступает фаза "выздоровления".

Учтите также, что для облучения минимальной опасной дозой 100 Р/ч нужно быть на открытом воздухе примерно 20 часов подряд.

Запомните: 80% радиационной пыли оседает в сутки, поэтому ваше спасение – это надежное укрытие и соблюдение рекомендаций соответствующих служб.