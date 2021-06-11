Страшна смерть: під Рівним бджоли атакували пасічника

Трагедія сталася 10 червня, в четвер. О 15.00 на місце НП прибула бригада швидкої допомоги, але було занадто пізно - чоловік помер. На обличчі у нього були синюшні покриви.

"У дворі ми виявили чоловіка без ознак життя. Були виявлені синюшні покриви обличчя. Його дружина стверджувала, що у чоловіка ймовірно алергічна реакція на укуси бджіл. Оскільки йому стало погано (впав у дворі), коли повернувся з пасіки. До нашого приїзду дружина обливала його водою, а також використовувала нашатирний спирт, проте чоловік не дихав" - розповів фельдшер, який був на виклику.

Як надати першу допомогу при укусах оси, бджоли або шершня

Якщо комаха залишила в рані жало - його потрібно видалити. Використовувати нігті, видавлювати або застосовувати пінцет – не рекомендується. Найкраще провести по ужаленого місця пластиковою карткою або тупим боком ножа.

Місце укусу потрібно промити водою з милом, щоб уникнути попадання інфекції.

Щоб полегшити біль, укушене місце потрібно помістити під струмінь води, прикласти холодний компрес або мокрий рушник. Сверблячка це не зніме, але біль послабить.

Для зменшення свербежу можна нанести на місце укусу трохи зубної пасти або спеціальний крем. Паста допоможе нейтралізувати отруйну кислоту.

Як надати першу допомогу алергікам

Якщо у алергіка укус комахи викликав задуху, то потрібно його покласти або посадити так, щоб було зручно дихати. Якщо є запаморочення і слабкість, то потрібно покласти його і підняти ноги вище рівня голови.

У сезон алергікам рекомендується носити з собою ампулу адреналіну. При укусі потрібно ввести адреналін в м'язи стегна або плеча. Якщо адреналіну з собою немає, а набряк поширюється, потрібно негайно викликати медиків або самостійно доставити потерпілого до найближчого лікувального закладу.