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Страшна смерть: під Рівним бджоли атакували пасічника

Автор: Людмила Жукова

У Рівненській області в селі Малий Шпаків сталася смерть 61-річного чоловіка. Його до смерті закусали бджоли на пасіці. Тіло українця виявлено без ознак життя у дворі приватного будинку.

Про це поінформувала прес-служба Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги в Facebook.

Трагедія сталася 10 червня, в четвер. О 15.00 на місце НП прибула бригада швидкої допомоги, але було занадто пізно - чоловік помер. На обличчі у нього були синюшні покриви.

"У дворі ми виявили чоловіка без ознак життя. Були виявлені синюшні покриви обличчя. Його дружина стверджувала, що у чоловіка ймовірно алергічна реакція на укуси бджіл. Оскільки йому стало погано (впав у дворі), коли повернувся з пасіки. До нашого приїзду дружина обливала його водою, а також використовувала нашатирний спирт, проте чоловік не дихав" - розповів фельдшер, який був на виклику.

Як надати першу допомогу при укусах оси, бджоли або шершня

  • Якщо комаха залишила в рані жало - його потрібно видалити. Використовувати нігті, видавлювати або застосовувати пінцет – не рекомендується. Найкраще провести по ужаленого місця пластиковою карткою або тупим боком ножа.
  • Місце укусу потрібно промити водою з милом, щоб уникнути попадання інфекції.
  • Щоб полегшити біль, укушене місце потрібно помістити під струмінь води, прикласти холодний компрес або мокрий рушник. Сверблячка це не зніме, але біль послабить.
  • Для зменшення свербежу можна нанести на місце укусу трохи зубної пасти або спеціальний крем. Паста допоможе нейтралізувати отруйну кислоту.

Як надати першу допомогу алергікам

Якщо у алергіка укус комахи викликав задуху, то потрібно його покласти або посадити так, щоб було зручно дихати. Якщо є запаморочення і слабкість, то потрібно покласти його і підняти ноги вище рівня голови.

У сезон алергікам рекомендується носити з собою ампулу адреналіну. При укусі потрібно ввести адреналін в м'язи стегна або плеча. Якщо адреналіну з собою немає, а набряк поширюється, потрібно негайно викликати медиків або самостійно доставити потерпілого до найближчого лікувального закладу.

Як ми писали раніше, Раміну Есхакзай в дорогому номері в Харкові покусали комарі.

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