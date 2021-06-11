Страшна смерть: під Рівним бджоли атакували пасічника

У Рівненській області в селі Малий Шпаків сталася смерть 61-річного чоловіка. Його до смерті закусали бджоли на пасіці. Тіло українця виявлено без ознак життя у дворі приватного будинку.
Про це поінформувала прес-служба Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги в Facebook.
Трагедія сталася 10 червня, в четвер. О 15.00 на місце НП прибула бригада швидкої допомоги, але було занадто пізно - чоловік помер. На обличчі у нього були синюшні покриви.
"У дворі ми виявили чоловіка без ознак життя. Були виявлені синюшні покриви обличчя. Його дружина стверджувала, що у чоловіка ймовірно алергічна реакція на укуси бджіл. Оскільки йому стало погано (впав у дворі), коли повернувся з пасіки. До нашого приїзду дружина обливала його водою, а також використовувала нашатирний спирт, проте чоловік не дихав" - розповів фельдшер, який був на виклику.
Якщо у алергіка укус комахи викликав задуху, то потрібно його покласти або посадити так, щоб було зручно дихати. Якщо є запаморочення і слабкість, то потрібно покласти його і підняти ноги вище рівня голови.
У сезон алергікам рекомендується носити з собою ампулу адреналіну. При укусі потрібно ввести адреналін в м'язи стегна або плеча. Якщо адреналіну з собою немає, а набряк поширюється, потрібно негайно викликати медиків або самостійно доставити потерпілого до найближчого лікувального закладу.
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