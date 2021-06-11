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Страшная смерть: под Ровно пчелы атаковали пасечника

Автор: Людмила Жукова

В ровенской области в селе Малый Шпаков произошла смерть 61-летнего мужчины. Его до смерти закусали пчелы на пасеке. Тело украинца обнаружено без признаков жизни во дворе частного дома.

Об этом проинформировала пресс-служба Ривненского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

Трагедия произошла 10 июня, в четверг. В 15.00 на место ЧП прибыла бригада скорой помощи, но было слишком поздно - мужчина умер. На лице у него были синюшные покровы.

"Во дворе мы обнаружили мужчину без признаков жизни. Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел. Поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. К нашему приезду жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина не дышал" - рассказал фельдшер, который был на вызове.

Как оказать первую помощь при укусах осы, пчелы или шершня

  • Если насекомое оставило в ране жало – его нужно удалить. Использовать ногти, выдавливать или применять пинцет – не рекомендуется. Лучше всего провести по ужаленному месту пластиковой карточкой или тупой стороной ножа.
  • Место укуса нужно промыть водой с мылом, чтобы избежать попадания инфекции.
  • Чтобы облегчить боль, укушенное место нужно поместить под струю воды, приложить холодный компресс или мокрое полотенце. Зуд это не снимет, но боль ослабит.
  • Для уменьшения зуда можно нанести на место укуса немного зубной пасты или специальный крем. Паста поможет нейтрализовать ядовитую кислоту.

Как оказать первую помощь аллергикам

Если у аллергика укус насекомого вызвал удушье, то нужно его положить или посадить так, чтобы было удобно дышать. Если есть головокружение и слабость, то нужно положить его и поднять ноги выше уровня головы.

В сезон аллергикам рекомендуется носить с собой ампулу адреналина. При укусе нужно ввести адреналин в мышцы бедра или плеча. Если адреналина с собой нет, а отек распространяется, нужно немедленно вызвать медиков или самостоятельно доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

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