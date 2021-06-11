Страшная смерть: под Ровно пчелы атаковали пасечника

Трагедия произошла 10 июня, в четверг. В 15.00 на место ЧП прибыла бригада скорой помощи, но было слишком поздно - мужчина умер. На лице у него были синюшные покровы.

"Во дворе мы обнаружили мужчину без признаков жизни. Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел. Поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. К нашему приезду жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина не дышал" - рассказал фельдшер, который был на вызове.

Как оказать первую помощь при укусах осы, пчелы или шершня

Если насекомое оставило в ране жало – его нужно удалить. Использовать ногти, выдавливать или применять пинцет – не рекомендуется. Лучше всего провести по ужаленному месту пластиковой карточкой или тупой стороной ножа.

Место укуса нужно промыть водой с мылом, чтобы избежать попадания инфекции.

Чтобы облегчить боль, укушенное место нужно поместить под струю воды, приложить холодный компресс или мокрое полотенце. Зуд это не снимет, но боль ослабит.

Для уменьшения зуда можно нанести на место укуса немного зубной пасты или специальный крем. Паста поможет нейтрализовать ядовитую кислоту.

Как оказать первую помощь аллергикам

Если у аллергика укус насекомого вызвал удушье, то нужно его положить или посадить так, чтобы было удобно дышать. Если есть головокружение и слабость, то нужно положить его и поднять ноги выше уровня головы.

В сезон аллергикам рекомендуется носить с собой ампулу адреналина. При укусе нужно ввести адреналин в мышцы бедра или плеча. Если адреналина с собой нет, а отек распространяется, нужно немедленно вызвать медиков или самостоятельно доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.