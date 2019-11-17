Страшний біль за вас: названі імена загиблих в Балаклії військових

У Балаклії в результаті вибухів загинули двоє військових (Ілюстративне фото: pixabay.com/pixel2013)

В результаті вибухів у Балаклії загинули військовослужбовці військової частини А0563

У Харкові в результаті вибухів у Балаклії на території військового арсеналу 15 листопада загинули двоє військовослужбовців ЗСУ і ще четверо постраждали. Сапери були госпіталізовані з опіками і осколковими пораненнями. За словами чергового лікаря Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, в даний час в лікарні перебувають троє військових, один в задовільному стані, а двоє - у тяжкому.

В Генштабі розповіли, що проходила планова утилізація старих боєприпасів, і прогриміло близько 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.

Вибухи в Балаклії прогриміли 15 листопада (Фото: mil gov ua)

Після серії вибухів на Центральній артилерійській базі забезпечення боєприпасами виникла пожежа, яка розповсюдилася на територію від 50 до 100 метрів.

зазначається, що в Балаклії для місцевих жителів та інфраструктури жодної загрози немає.

Відео: В результаті вибухів в Балаклії загинули двоє військових

В результаті НП загинули військовослужбовці військової частини А0563 прапорщик Дмитро Мовчан та старший солдат Денис Ярмак. Про це повідомили в частині на сторінці в Facebook.

Солдат Денис Янчевський отримав серйозні поранення. Зараз він у лікарні.

"В ці скорботні дні командування та особовий склад військової частини А0563 глибоко сумує та висловлює щирі співчуття членам сімей Дмитра та Дениса, родичам та друзям загиблих воїнів нашої частини. Вічна пам’ять героям! Спіть спокійно, хлопці! Ви назавжди залишитесь у наших серцях!" - йдеться в повідомленні.

Відео: Смертельні вибухи в Балаклії прогриміли при утилізації старих боєприпасів

Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким загиблих. В коментарях також розповідають, що знали цих бійців особисто.

Сумую.... Я знаходився біля них. Але мені вдалося вижити у цей день. Це було дуже страшно. Мої співчуття сім'ям...

Велике горе для сімей загиблих воїнів. Співпереживаємо разом з рідними і близькими загиблих героїв. Пораненим воїнам бажаємо Божої ласки на щасливе одужання. Герої не вмирають!

Царство небесне хлопцям. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Як прикро коли гине молодь! Вибачте, що не вберегли, співчуваю рідним і близьким. Земля вам пухом.

Загинув мій учень, мій сусід, який виріс у нас на очах... Страшний біль за вас, дітки!..

Скрін коментарів (facebook.com/vchA0563)