В Балаклії прозвучали смертельні вибухи: з'явилися відео з місця НП

Вибухи в Балаклії під Харковом (колаж: РБК-Україна)

Від вибухів на військовій базі в Балаклії постраждали військовослужбовці

На військовій базі в Балаклії Харківської області у п'ятницю, 15 листопада, відбулася серія вибухів. В результаті НП загинуло двоє саперів, ще четверо військовослужбовців отримали важкі поранення.

Очевидці публікують в мережі відео пожежі, яка поширилася на територію від 50 до 100 метрів. Район поблизу військової бази оповитий димом.

Вибухи в Балаклії (відео: YouTube/Мій лікар)

Жителі Балаклії розповідають, що чули серію вибухів, після чого з боку військової бази з'явився стовп їдкого диму.

Повідомляється, що утилізація старих боєприпасів була плановою, яка проводилася в спеціально обладнаному для цього котловані.

Вибухи в Балаклії (відео: YouTube/Ху*вий Харків)

Пораненим надана медична допомога. Троє з них у важкому стані, стан одного військового оцінюють як "середньої тяжкості".

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що місцевим жителям та інфраструктурі небезпека не загрожує.

До слова, вперше про вибухи в Балаклії дізналися в березні 2017 року. Тоді через масштабну пожежу було евакуйовано місцеве населення в радіусі семи кілометрів від військової бази.