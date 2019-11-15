ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Балаклії прозвучали смертельні вибухи: з'явилися відео з місця НП

STYLERПодії    15.11.2019 - 17:04
В Балаклії прозвучали смертельні вибухи: з'явилися відео з місця НП
Вибухи в Балаклії під Харковом (колаж: РБК-Україна)

Від вибухів на військовій базі в Балаклії постраждали військовослужбовці

На військовій базі в Балаклії Харківської області у п'ятницю, 15 листопада, відбулася серія вибухів. В результаті НП загинуло двоє саперів, ще четверо військовослужбовців отримали важкі поранення.

Очевидці публікують в мережі відео пожежі, яка поширилася на територію від 50 до 100 метрів. Район поблизу військової бази оповитий димом.

Вибухи в Балаклії (відео: YouTube/Мій лікар)

Жителі Балаклії розповідають, що чули серію вибухів, після чого з боку військової бази з'явився стовп їдкого диму.

Повідомляється, що утилізація старих боєприпасів була плановою, яка проводилася в спеціально обладнаному для цього котловані.

Вибухи в Балаклії (відео: YouTube/Ху*вий Харків)

Пораненим надана медична допомога. Троє з них у важкому стані, стан одного військового оцінюють як "середньої тяжкості".

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що місцевим жителям та інфраструктурі небезпека не загрожує.

До слова, вперше про вибухи в Балаклії дізналися в березні 2017 року. Тоді через масштабну пожежу було евакуйовано місцеве населення в радіусі семи кілометрів від військової бази.

Кількість постраждалих при вибухах у Балаклії зросла Вибух під Радою: Крайняку та Гуменюку продовжили арешт
Новини України взрыв боеприпасовВибух
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся