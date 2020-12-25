Країну не переплутали? Український супермаркет вляпався у скандал з "запрещенкою"

В українському супермаркеті виявлені листівки з привітаннями чоловіків з 23 лютого. Як відомо, у нашій країні "День радянської армії" вже давно не святкується, його шанують у Росії. Журналістка Тетяна Наконечна стверджує, що вітальні листівки продаються в супермаркеті "Фуршет" на Нивках. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.
"Ось такі листівки продаються в "Фуршет" на Нивках. У вас там все нормально? Нічого не переплутали? Країну, наприклад", - з подивом запитала Тетяна.
В українському супермаркеті помітили листівки - привітання з 23 лютого (фото: facebook.com/tania.nackonechna)
В коментарях така новина викликала велику хвилю гніву і несхвалення з боку українців.
Як ми писали раніше, під Києвом фабрика робила ялинкові іграшки з лого російської армії.
Також ми повідомляли про те, що в Рівному розгорівся скандал через те, школярам продавали зошити з Червоною площею.