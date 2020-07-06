На країну насувається небезпечна погода: яким областям обіцяють грози і похолодання

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні очікується несприятлива в більшості областей

Погода в Україні у вівторок, 7 липня, буде несприятливою в більшості областей. Синоптики прогнозують сильні грози, зливи, шквали, місцями можливий град. На заході України суттєво знизиться температура повітря.

На сході країни без опадів, грозами зачепить тільки Сумську та Полтавську області. Вночі від +20 до +22 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +36 +38 градусів, у Дніпрі до +33 градусів.

Південні області країни накриє сильними грозами та штормовим вітром. Сухо буде тільки в Херсонській області. Нічна температура повітря становитиме від +22 до +25 градусів, вдень прогріється до +34 +38 градусів, в Одесі +30 +32 градуси. У Криму без опадів, вночі +22 +24, вдень очікується від +35 до +37 градусів.

На півночі України пройдуть сильні грози, можливі зливи, а також шквали. Нічна температура повітря коливатиметься від +18 до +20 градусів, вдень очікується від +26 до +28 градусів.

Західні області країни накриє сильними дощами, грозами, можливі шквали та град. Вночі в регіоні температура впаде до +15 градусів, вдень в регіоні очікується від +17 до +20 градусів.

У центральних областях пройдуть сильні грози та зливові дощі, можливий шквальний вітер і град. Вночі очікується від +18 до +21 градуса, вдень повітря прогріється до +29 +31 градуса.

У Києві 7 липня пройде сильна гроза, можливий дощ. Вночі у столиці +19 +21 градус, вдень стовпчики термометрів покажуть +27 +29 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 7 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на тиждень в Україні.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про затяжне похолодання.

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Автор: Анна Шиканова