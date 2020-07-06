ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На країну насувається небезпечна погода: яким областям обіцяють грози і похолодання

STYLERЖиття    06.07.2020 - 21:04
На країну насувається небезпечна погода: яким областям обіцяють грози і похолодання
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні очікується несприятлива в більшості областей

Погода в Україні у вівторок, 7 липня, буде несприятливою в більшості областей. Синоптики прогнозують сильні грози, зливи, шквали, місцями можливий град. На заході України суттєво знизиться температура повітря.

На сході країни без опадів, грозами зачепить тільки Сумську та Полтавську області. Вночі від +20 до +22 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +36 +38 градусів, у Дніпрі до +33 градусів.

Південні області країни накриє сильними грозами та штормовим вітром. Сухо буде тільки в Херсонській області. Нічна температура повітря становитиме від +22 до +25 градусів, вдень прогріється до +34 +38 градусів, в Одесі +30 +32 градуси. У Криму без опадів, вночі +22 +24, вдень очікується від +35 до +37 градусів.

На півночі України пройдуть сильні грози, можливі зливи, а також шквали. Нічна температура повітря коливатиметься від +18 до +20 градусів, вдень очікується від +26 до +28 градусів.

Західні області країни накриє сильними дощами, грозами, можливі шквали та град. Вночі в регіоні температура впаде до +15 градусів, вдень в регіоні очікується від +17 до +20 градусів.

У центральних областях пройдуть сильні грози та зливові дощі, можливий шквальний вітер і град. Вночі очікується від +18 до +21 градуса, вдень повітря прогріється до +29 +31 градуса.

У Києві 7 липня пройде сильна гроза, можливий дощ. Вночі у столиці +19 +21 градус, вдень стовпчики термометрів покажуть +27 +29 градусів.

На країну насувається небезпечна погода: яким областям обіцяють грози і похолодання

Карта погоди в Україні на вівторок, 7 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на тиждень в Україні.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про затяжне похолодання.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України ГідрометцентрПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся