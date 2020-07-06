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На страну надвигается опасная погода: каким областям обещают грозы и похолодание

STYLERЖизнь    06.07.2020 - 21:04
На страну надвигается опасная погода: каким областям обещают грозы и похолодание
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине ожидается неблагоприятная в большинстве областей

Погода в Украине во вторник, 7 июля, будет неблагоприятной в большинстве областей. Синоптики прогнозируют сильные грозы, ливни, шквалы, местами возможен град. На западе Украины существенно упадет температура воздуха.

На востоке страны без осадков, грозами зацепит только Сумскую и Полтавскую области. Ночью в регионе от +20 до +22 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +36 +38 градусов, в Днепре до +33 градусов.

Южные области страны накроет сильными грозами и штормовым ветром. Сухо будет только в Херсонской области. Ночная температура воздуха составит от +22 до +25 градусов, днем прогреется до +34 +38 градусов, в Одессе +30 +32 градуса. В Крыму без осадков, ночью +22 +24, днем ожидается от +35 до +37 градусов.

На севере Украины пройдут сильные грозы, возможны ливни, а также шквалы. Ночная температура воздуха будет колебаться от +18 до +20 градусов, днем ожидается от +26 до +28 градусов.

Западные области страны накроет сильными дождями, грозами, возможны шквалы и град. Ночью в регионе температура упадет до +15 градусов, днем в регионе ожидается от +17 до +20 градусов.

В центральных областях страны пройдут сильные грозы и ливневые дожди, возможен шквальный ветер и град. Ночью ожидается от +18 до +21 градуса, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

В Киеве 7 июля пройдет сильная гроза, возможен ливень. Ночью в столице +19 +21 градус, днем столбики термометров покажут +27 +29 градусов.

На страну надвигается опасная погода: каким областям обещают грозы и похолодание

Карта погоды в Украине на вторник, 7 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на неделю в Украине.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о затяжном похолодании.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины ГидрометцентрПогода
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