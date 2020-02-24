Дивна поведінка журналістки на Нацвідборі на Євробачення 2020 "підірвала" мережу

Євробачення 2020 почнеться в травні. Фінал Національного відбору відбувся учора, 22 лютого. Але сьогодні в мережі з'явилося відео з дивною поведінкою журналістки телеканалу UA:Перший.

На відео видно, як дівчина не може встояти на місці і просить якогось Карена "включити її раніше".

Журналістка на Нацвідборі (відео: facebook.com/Olya Barash)

При цьому дане відео викликало бурхливу реакцію користувачів мережі.

Щелепи крутяться репортажі мутятся;

Не обдурив барига.

Скріншоти з Facebook

Вся суть телеканалу, який живе не за рахунок заробітку, а за держ бабки

Що вона курить?

Втомилася мати Євробачення чекати, хотіла мати в суботу в клубі танцювати;

Цукерки були з коньяком!!! Доза обрана неправильно!

Вона просто втомилася слухати;

Під чим вона?

Скріншоти c Instagram

Нагадаємо, що на Нацвідборі на Євробачення 2020 відбулося кілька гучних скандалів. Так, Тіну Кароль, яка займала місце в суддівському кріслі, звинуватили в тому, що вона завищувала оцінки своїм підопічним по проекту Голос країни, а іншим навпаки занижувала.

Також скандал вибухнув навколо артиста, який виступає під ім'ям David Axelrod. Колишня піар-директор співака Анжеліка Буркіна заявила про те, що він винен 10 тисяч доларів, і щоб не платити гроші змінив у паспорті своє ім'я та прізвище.