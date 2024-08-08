Страх ребенка перед школой: какие могут быть причины и что делать родителям

Новые ситуации

Пережить первый день в новом классе или в новой школе, нервничать из-за этого - это абсолютно нормально. Расскажите ребенку, что будет происходить в первый школьный день. Когда дети знают, чего им ждать, они меньше волнуются из-за ситуации.

Напомните, что каждый ученик в классе тоже будет чувствовать себя взволнованно и дайте ребенку время адаптироваться к ситуации. Объясните, что очень скоро все войдет в привычное русло, атмосфера станет более комфортной.

Если у вас есть возможность, то измените свой график так, чтобы у вас появилось больше времени на ребенка в первые дни после школы.

Провалы и неудачи

Дети переживают, что их обучение будет очень тяжелым, что они не будут успевать за другими учениками, а когда их вызовут на уроке перед всем классом - не смогут дать правильный ответ. Напомните ребенку, что каждый человек может совершать ошибки. И обязательно хвалите за усердие и усилия.

Тревога через контрольные

Многие дети боятся тестирования и различных контрольных работ. Они волнуются и огорчаются раньше времени и так себя накручивают, что в день тестирования они не в состоянии выполнить задание.

Один из способов помочь ребенку - предложите свою помощь и подготовке и изучению соответствующего материала. Напомните ребенку, что он все знает и готов к контрольной или тестированию. Скажите, вы уверены в том, что она обязательно справится со всеми задачами.

Социальная тревожность

Дети волнуются за свое место в обществе, о том, как они впишутся в коллективе, смогут ли завести друзей, что о них будут думать другие, будут ли они дразнить и будут ли они подвергаться травле, не станут ли изгнанниками.

Объясните ребенку, что необходимо встречать и принимать различные социальные ситуации лицом к лицу, а не избегать их. Проговорите советы о том, как подружиться с другими детьми.

Обучение детей социальным навыкам, разрешение проблем и разрешение конфликтов способствуют хорошему психическому здоровью.

Оценки и успеваемость

Часто дети волнуются, смогут ли они действительно оправдать ожидания и получать хорошие оценки за предметы, попасть на доску почета, стать лучшими в классе или поддерживать определенный средний балл.

Обсудите этот вопрос с ребенком и подчеркните, что вы не ожидаете от него совершенства и идеальности.

Стресс от школьных реалий

Дети часто испытывают тревогу или стрессуют, когда понимают и чувствуют, что их школьная среда не организована или что их ожидания от обучения необоснованны.

Психологи говорят, что если родители в ответ на рассказ ребенка о возникшей проблеме предложат совместно поискать решения, то ребенок научится со временем подходить к сложным ситуациям конструктивно.

Потребность быть частью коллектива

Независимо от того, хочет ваш ребенок организовать группу поддержки спортивной команды, получить главную роль в школьном спектакле или стать одним из ведущих игроков во время большого перерыва, обязательно расскажите ему, что это выходит не у всех и не всегда.

Есть ведь и другие возможности быть активными и причастными к команде. Упражняйтесь вместе, чтобы помочь ребенку овладеть нужными навыками в соответствии с занятием, которое он выбрал: рисуйте плакаты, играйте с мячом, репетируйте роль.

Давление сверстников

Дети хотят быть частью коллектива, хотят соответствовать тем правилам и законам, которые в нем есть. Поэтому они иногда переживают из-за определенных ожиданий со стороны сверстников и одноклассников. Поощряйте рассказы ребенка о его проблемах.

Проговоривание страхов вслух может быть очень полезным. Внимательно слушайте, но при этом старайтесь преодолеть острое желание вмешаться и самому решить проблему вашего ребенка. Лучше обдумайте все и вместе найдите нужное решение. Решайте проблему вместе с ребенком, а не вместо нее. Играя активную роль, дети учатся самостоятельности.

Страх травли (булинга)

Дети волнуются, что их могут оскорблять или преследовать в любых проявлениях, что очень неприятно и может даже травмировать их психологически. Отнеситесь к таким страхам очень серьезно. Объясните, что хулиганы оскорбляют других детей, чтобы почувствовать себя сильными. Обязательно научите методами успокоения, что не позволит реагировать эмоционально и ответ на обиду.

Ситуации дома

Бывает и так, что причина страха ребенка перед школой скрывается совсем не в школе. Они могут чувствовать, что очень нужны дома, потому что кто-то из родителей или родственников болеет, находится в состоянии стресса или депрессии, есть еще что-то, непосредственно касающееся семьи. В таком случае выходом из ситуации будет устранение семейных проблем и откровенный разговор с ребенком.

Если страхи вашего ребенка не проходят в течение учебного года, проинформируйте об этом учителя. В большинстве школ сейчас есть школьные психологи, социальные работники и методисты, которые могут профессионально пообщаться с детьми и помочь им побороть эти страхи.