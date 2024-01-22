"Страх берет свое". Военный ВСУ рассказал, как отбирают бойцов на штурмы

О патриотическом духе военных и штурмах

По словам Игоря, в армию попадает меньше людей с мотивацией воевать.

"Их загоняют в военкоматы, поэтому они идут воевать. А так, возможно, они бы и не пошли", - говорит военный.

Он также может отбирать людей для проведения будущих операций. Своим будущим побратимам Игорь всегда рассказывает правду о том, что их будет ждать на фронте.

"Мы занимаемся штурмами. Мы становимся и говорим, что наши задачи - это штурмы, отражение потерянных, новых позиций. Когда при слове "штурм" у человека в глазах есть пыл, он будет. Не каждый может выполнять такие задачи. Кто-то по здоровью, кто-то по моральному, психологическому не может это делать. Просто страх есть", - говорит Тимощук.

Он напоминает, что в начале 2023 года мог отобрать 40-45 человек за один раз. Сейчас число значительно сократилось - до шести-восьми бойцов.

По его мнению, это связано с чувством страха и отсутствием опыта. Ведь те, кто имел боевой опыт, приходили в военкомат самостоятельно.

"Обычно больше людей трехсотит, то есть калечит, когда ты просто стоишь на позициях, когда ты их удерживаешь. Штурмы не так страшны. Не такое слово "штурм" отпугивающее", - рассказывает Игорь.

Штурмы довольно часто планируют, но даже несмотря на это, такие операции могут быть дорогой в один конец.

"Каждый раз, как в последний раз. Я это понимаю. Если бы это не звучало, но это ощущение того, что это нужно заканчивать, эту войну. Надо что-то менять", - делится чувствами штурмовик.