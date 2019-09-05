Страдает каждый третий ребенок: Комаровский рассказал о неприятной проблеме

Евгений Комаровский дал несколько советов относительно правильного образа жизни
Доктор Комаровский рассказал печальную статистику детского ожирения. Педиатр на своей странице Instagram разместил инфографику, на которой в цифрах показал наиболее распространенные привычки, которые приводят к излишнему весу у детей.
По мнению Евгения Комаровского, проблему лишнего веса у детей, помимо неправильного питания, вызывает еще и малоподвижный образ жизни.
Статистические данные говорят, что многие дети просиживают чуть ли не треть дня за просмотром телевизора или же гаджетов, а также очень мало занимаются спортом.
Комаровский рассказал о причинах ожирения у детей (фото: theheartfoundation.org)
Комаровский рассказал о причинах ожирения у детей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Ранее Евгений Комаровский встал на сторону бабушек в вопросе кормления ребенка во время болезни.
Напомним, недавно педиатр жестко раскритиковал новомодный прибор, который по уверениям производителей должен убивать в помещении все вирусы. Эксперт посоветовал родителям не тратить деньги на ноу-хау.