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В Николаеве на батуте погиб 4-летний ребенок: что известно (фото)

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Николаев, Суббота 13 мая 2023 17:50
В Николаеве на батуте погиб 4-летний ребенок: что известно (фото) Ребенок погиб на батуте в Николаеве (фото: suspilne)
Автор: Светлана Мащенко

В Николаеве во время развлечений на батуте произошла трагедия с четырехлетним ребенком. Он погибл, запутавшись в петлях аттракциона.

Об этом стало известно из Telegram начальника Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхета.

Что и где случилось

Произошло событие 13 мая в детском городке "Казка". Ребенок задушился в петлях надувного батута.

"Играясь на надувном батуте, девочка около 4-х лет запуталась в петлях на стенке одного из отделений батута. К сожалению, ребенок умер. Предварительная причина смерти - удушение", - сообщил Шайхет.

На месте сейчас работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На период следствия детский городок не будет работать.

В Николаеве на батуте погиб 4-летний ребенок: что известно (фото)В Николаеве на батуте погиб 4-летний ребенок: что известно (фото)

Батут, на котором произошла трагедия (/t.me/s_shayhet)

В полиции открыли уголовное производство

Как пишет Суспільне, спикер главного управления Нацполиции области Антонина Лашта сообщила, что следователи Николаевского районного управления полиции квалифицировали событие, предварительно, по статье "Нарушение требований законодательства об охране труда".

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без такого.

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