"Стосунки" или "відносини". Какие мы совершаем ошибки и как называть человеческие взаимоотношения правильно

Відносини - говорят о связях между организациями, странами и т.п. К примеру: рыночные, политические, экономические, общественные, международные отношения. Однако о семейных связях также можно сказать "відносини".

Взаємини - говорят о личных связях между людьми. Например: особисті взаємини, взаємини між чоловіком та жінкою, родинні взаємини.

Стосунки - говорят о связях между людьми, но также могут употребляться в контексте связей между государствами или абстрактными понятиями. К примеру: особисті стосунки, стосунки з колегами, з'ясовувати (не виясняти) стосунки.

Ставлення - говорят о характере обращения с кем-то или чем-то. Например: уважне ставлення до роботи, недбале ставлення до обов’язків, тепле ставлення до пенсіонерів.

Відношення - говорят о взаимосвязях между предметами или явлениями. Часто используется в научных определениях, например в области физики или математики. К примеру: арифметичне відношення, відношення маси.

Обратите внимание на то, что "взаємовідносини" или "взаємостосунки" - это русизмы, которые употреблять в украинском языке не нужно.

Также некоторые примеры украинских соответствий:

Благожелательное отношение к кому - правильно: прихильність до кого.

Непочтительное отношение - правильно: неповага до когось

Несправедливое отношение - правильно: кривда комусь

Враждебные отношения - правильно: ворожнеча.

Иметь к чему отношение - правильно: стосуватися до чогось.

Высказывать свое отношение к чему-либо - правильно: висловлювати свій погляд.

В отношении кого, чего - правильно: щодо кого, щодо чого.

В этом отношении - правильно: з цього погляду.

Во всех отношениях - правильно: як не глянь, як не подивись, з усіх боків.