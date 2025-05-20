Стоматологи озвучили неожиданную правду о чистке зубов

Сколько раз нужно чистить зубы?

Что касается количества раз, которые нужно чистить, то здесь также следует учитывать определенные моменты. Поэтому стоматологи установили конкретное количество раз, когда вы должны использовать зубную щетку для чистки рта. Но лучше ли чистить зубы дважды или трижды в день? Эксперты предупреждают, что следует помнить об определенных вещах.

Два раза в день или три?

По данным Американской стоматологической ассоциации (ADA) и большинства стоматологов, идеально чистить зубы дважды в день; один раз утром и один раз перед сном.

Однако вы можете чистить зубы трижды, хотя в некоторых случаях это может быть не рекомендовано из-за небольших раны или перфорации, которые щетка может вызвать на чувствительных деснах.

Специалисты рекомендуют хотя бы дважды очистить зубы от остатков пищи. В некоторых случаях, из-за различных патологий, может быть рекомендовано очищать ротовую полость после каждого приема пищи, а в более особых случаях - после каждого напитка. Правильная гигиена помогает устранить остатки пищи во рту, которые могли послужить началом появления бактерий и кариеса.

Когда мы чистим зубы, важно не только принимать во внимание количество раз, когда мы это делаем; также важно делать это с соблюдением определенных требований.

Чистка должна длиться около двух минут. Щетина щетки должна быть мягкой, чтобы при выполнении указанных круговых движений не образовывались ранки или язвы. Кроме того, дополнение к чистке зубов такими элементами, как зубная нить, жидкость для полоскания рта или ежедневная чистка языка, может помочь сохранить здоровье рта.