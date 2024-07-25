Стоматологи назвали 10 популярных привычек, которые сильно вредят зубам

Уход за зубами и полостью рта становится привычной утренней и вечерней рутиной с детства. Но не все действуют правильными для сохранения здоровья зубов и полости рта. Почти каждый допускает ошибки, которые вредят зубам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Вы грызете ногти

Стоматолог Генри Хакни рассказал, что это вредно, если ноготь отламывается между зубами и остается там, оставляя потенциально постоянное пространство между зубами.

Если кусок ногтя остается между зубами, это затрудняет удаление остатков пищи во время чистки и ускоряет образование кариеса.

Удалять пищу между зубами любыми вещами, кроме нити

Может показаться вполне разумным попытаться удалить застрявшие кусочки пищи любым подручным способом, но это может привести к серьезным проблемам в долгосрочной перспективе.

Часто к таким предметам относятся волосы, пластиковые столовые приборы и фольга. К сожалению, если у людей уже есть повреждение зубной эмали, частицы этих предметов остаются между зубами, вызывая дальнейшую деградацию.

Слишком энергично чистите зубы

Жесткая чистка зубной щеткой с жесткой щетиной может повредить зубы и десну.

Чтобы не раздразнить десну и не повредить зубы, осторожно массируйте их зубной щеткой с мягкой или средней щетиной в течение двух минут два или более раз в день.

Вы спите с открытым ртом

Пародонтолог Шарона Даян рассказала, что дыхание ртом - это ежедневная привычка, которая может нанести вред зубам.

Когда вы дышите через рот, то быстро высыхают ткани полости рта, что может привести к заболеваниям десен и кариесу.

Жуете деревянные зубочистки

Зубочистки могут показаться полезным инструментом, когда дело доходит до удаления остатков пищи.

Нельзя жевать вещи, которые не съедобны. Привычки жевать зубочистки может повредить зубы и даже привести к откалыванию.

Использовать зубы как инструмент

Использовать зубы, чтобы разорвать пакет или держать какие-то вещи, чрезвычайно вредно. Грызть ручки, карандаши, отрывать крышки от бутылок или срывать бирки на одежде - это вредные привычки, которых нужно избавиться, чтобы не навредить зубам.

Не лечение кислотного рефлюкса

Когда вы страдаете от кислотного рефлюкса, то желудочная кислота следует по пищеводу в рот. Обычно слюна способна бороться с кислотами, присутствующими в продуктах, но когда дело доходит до желудочных кислот, то слюна часто не справляется с сильным поступлением, что приводит к значительной эрозии эмали.

Чтобы бороться с этим, эксперты предлагают жевать жвачку без сахара, чтобы стимулировать большее выделение слюны во рту.

Кубики льда

Хотя это может показаться не вредной привычкой, но хруст кубиками льда может привести к серьезным проблемам с зубами.

Лед может не только привести к потере эмали, но также может сломать зуб, повредить пломбы и вызвать боль в челюсти.

Часто пьете вино

Красное вино может изменить цвет зубов. Также употребление вина может повредить эмаль.

Однако, если вам трудно устоять перед бокалом вина в конце тяжелого дня, то просто ополосните рот водой после того, как выпьете его, чтобы уменьшить вред.

Частое использование отбеливающих средств

Все хотят иметь белую улыбку, но часто использовать отбеливающие средства нельзя.

Пероксид водорода в отбеливающих продуктах может повредить эмаль. Если вы все же решите использовать эти продукты, ограничьте применение максимум вместе в неделю, иначе вы можете ненамеренно нанести больше вреда, чем пользы.