Стоматолог рассказал, на какую сторону челюсти никогда не нужно жевать

Как не нужно жевать?

Ортопед Доктор Ниити Арора Питампура сообщила, что он никогда не советовал никому жевать только с одной стороны.

Это противоречит нормальному физиологическому движению, когда обе стороны челюсти работают симметрично, разжевывая еду.

Что произойдет, если жевать только с одной стороны?

Во-первых, вы заметите повышенный износ зубов с той стороны, которой вы пользуетесь чаще. Неиспользуемая сторона может накапливать больше конкрементов и зубного камня.

Эти отложения могут привести к рецессии десен и создать благоприятную среду для роста бактерий, что приводит к инфекциям.

По словам Ароры, мышцы на стороне жевания будут развиваться больше, чем на стороне нежевания, что приводит к асимметрии лица.

Никогда не жуйте только на одну сторону (Скриншот)

"Это приводит к неравномерному износу височно-нижнечелюстного сустава (ВНПС). Если это продолжается, пациенты могут испытывать боль у уха или щелчок в суставе во время открывания и закрывания рта", - сказала она.

По ее мнению, дискомфорт или боль с одной стороны часто приводит к привычному жеванию с другой. Она рекомендовала проконсультироваться со стоматологом, чтобы оценить здоровье ваших зубов и получить соответствующие рекомендации.

Идеальный процесс жевания предполагает одинаковое использование обеих сторон рта и медленное и тщательное жевание.

Равномерное распределение рабочей нагрузки между обеими сторонами помогает предотвратить чрезмерную нагрузку и износ зубов.

"Медленное и тщательное пережевывание разбивает еду на меньшие кусочки, что не только облегчает пищеварение, но и уменьшает нагрузку на челюсти", - сказала она.

Арора также посоветовала не кусать зубами непищевые продукты, такие как карандаши, ручки или лед, поскольку эти привычки могут повредить зубы и потенциально привести к трудноисправимым переломам.