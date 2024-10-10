Стоматолог рассказал, когда точно нужно менять зубную щетку

Стоматолог рассказал, когда необходимо менять зубную щетку, чтобы полость рта была здоровой.
Когда пора поменять щетку для зубов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Yahoo.life.
По данным Американской стоматологической ассоциации, рекомендующей чистить зубы два раза в день по две минуты каждый раз, люди должны менять зубную щетку каждые три-четыре месяца или чаще, если щетина "заметно матовая или потертая".
Это примерно каждые 12-16 недель или примерно четырежды в год. Ассоциация добавляет, что замена зубной щетки по этому графику важна, поскольку эффективность щетки уменьшается, когда щетина изнашивается.
Стоматолог из Нью-Йорка Виктория Вейтсман рассказывает, что лучшее эмпирическое правило - менять щетку раз в квартал.
Хотя об этом неприятно думать, микробы и бактерии могут накапливаться внутри щетины со временем. Без должной замены чистка зубов становится менее эффективной.
Чтобы увеличить срок службы и эффективность зубной щетки, рекомендуется тщательно промывать зубную щетку после каждого использования, чтобы удалить остатки зубной пасты или остатков пищи.
Согласно Центрам контроля и профилактики заболеваний, это особенно важный шаг для удаления бактерий, крови, слюны, остатков полости рта и т.д. во время процесса чистки зубов.
После тщательного полоскания следует хранить зубную щетку в вертикальном положении, давая ей высохнуть на воздухе. Хранение зубной щетки в закрытом контейнере (даже вокруг головки щетки) способствует росту микробов больше, чем оставлять ее на открытом воздухе.
После тщательного полоскания ADA рекомендует хранить зубную щетку в вертикальном положении, давая ей высохнуть на воздухе. Хранение зубной щетки в закрытом контейнере (даже вокруг головки щетки) способствует росту микробов больше, чем оставлять ее на открытом воздухе.
Есть много способов напомнить о замене зубной щетки. Некоторые модели электрических зубных щеток предупреждают вас после определенного количества использований, чтобы заменить головку щетки, устраняя предположение.
Кроме того, есть щетинки-индикаторы на ручных зубных щетках, которые постепенно теряют цвет по мере старения зубной щетки, напоминая вам, что пришло время замены. Но вы также можете установить напоминание в календаре или просто написать дату замены одноразовой щетке, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от своей рутины.
Напомним, что стоматолог рассказал, на какую сторону челюсти никогда не нужно жевать.
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