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Стоматолог объяснил украинцам, как выявить кариес на первых этапах самостоятельно

Кариес и его причины (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Кариес - это одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются украинцы. Но можно ли самостоятельно на первых этапах определить, что у вас именно кариес.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал практикующий врач-стоматолог, который специализируется на терапевтической, ортопедической и эстетической стоматологии Ян Стремский.

Что такое кариес

Кариес - это самое распространенное стоматологическое заболевание во всем мире, несущее в себе разрушение твердых тканей зуба эмали, затем дентина.

"Откуда он берется? Простыми словами в вашем рту живут бактерии, хорошие и плохие. Так вот при недостаточной гигиене эти язычники начинают образовывать кислоты - продукты своей жизнедеятельности", - подметил Ян.

"Если же немного сложнее, то на поверхности зуба есть биопленка, тонкая бактериальная прослойка, которую увидеть глазом невозможно. Там существует своя вселенная, которая при попадании углеводов активизируется и наносит вред поверхности на которой находится", - продолжает стоматолог.

Кариес и его причины (фото: Freepik)

Как определить кариес на первых этапах самостоятельно

Определить кариес на первых этапах почти невозможно, если только он не находится на видимых поверхностях передних зубов, потому что боли отсутствуют, даже нет ничего черного, потому что начальный кариес как раз белого цвета.

"Очень показательно есть, когда пациент приходит к нам на санацию, мы делаем рентгеновский снимок и видим, что в зубе, который в полости рта визуально выглядит здоровым, есть дыра, доходящая до самого нерва. А проблема была лишь в том, что между зубами периодически застряла еда. Вот вам и финита у комедия", - рассказывает дантист.

У детей все совершенно так же, разница лишь в том, что эмаль в молочных зубах тоньше и процессы происходят гораздо быстрее.

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