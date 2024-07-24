Стоматолог назвал ошибку №1 чистки зубов, которая может привести к их потере

Почему не нужно очень часто и сильно чистить зубы

Если вы слишком часто чистите зубы, отступающие десны, открывая чувствительные корни зубов, восприимчивы к кариесу и дискомфорту. Постепенное прогрессирование рецессии десен часто остается без внимания до тех пор, пока не произойдет значительное повреждение.

Это обычно вызвано абразивными привычками для чистки зубов, что открывает путь для бактериальной инфекции и заболеваний десен.

Если проигнорировать эту проблему, она может обостриться и в конце вы потеряете зуб.

Советы для чистки зубов

Доктор Божич дал основные советы по поддержанию хорошей гигиены полости рта. Он советует спользовать зубную щетку с мягкой щетиной.

"Она мягко влияет на десну, но при этом эффективно очищает зубы, не вызывая стирания. Чистка не должна быть агрессивной. Слегка нажимайте и дайте щетке выполнить работу. Если вы заметили, что щетина расползается через короткий промежуток времени, вы, вероятно, слишком сильно чистите зубы", - сказал он.

Держите зубную щетку под углом 45 градусов к десне и используйте короткие круговые движения. Избегайте движений вперед-назад, которые могут раздражать и повредить десну.

Стоматолог также подчеркнул, что чистить зубы в течение рекомендованных двух минут дважды в день достаточно, чтобы поддерживать зубы в чистоте.

Меняйте зубную щетку каждые три-четыре месяца или раньше, если изнашивается щетина.

Изношенная зубная щетка не только неэффективна, но и может нанести еще больший вред вашим яснам.

Использование антимикробной жидкости для полоскания рта также помогает снизить количество бактерий и зубного налета, сохраняя десны здоровыми.

Конечно, регулярные осмотры и чистка зубов имеют решающее значение для раннего выявления и решения любых проблем.