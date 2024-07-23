Есть у всех дома. Стоматолог посоветовал продукт, который отбелит зубы
Здоровые и белые зубы - это мечта каждого человека. Но есть хорошие новости о том, что один из продуктов вашей кухни может отбелить зубы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok дантиста Шаади Манучехри.
Что поможет зубам
Полоскание рта маслом существует на протяжении веков, происходит из Индии и Южной Азии. Оно предполагает нахождение масла во рту в течение определенного периода времени, а затем его выплевывание, подобно жидкости для полоскания рта.
Кокосовое масло является хорошим выбором. Однако Американская ассоциация стоматологов утверждает, что нет научных доказательств, подтверждающих преимущества извлечения масла для гигиены полости рта или здоровья в целом.
Но люди, которые делают это регулярно, утверждают, что замечают более белые улыбки и лучшее общее состояние полости рта.
Что говорит врач-дантист
Доктор Шаади Манучехри, лондонский стоматолог, в TikTok обсудила возможные преимущества и почему у нее одна проблема с тем, как некоторые люди относятся к этой идее.
Имея около десяти лет опыта в области здоровья полости рта, она сказала.
"Я часто получаю этот вопрос от многих людей как онлайн, так и офлайн, стоит ли им полоскать рот маслом, чтобы защитить свои зубы", - рассказала она.
Простыми словами, она научно объяснила, что масло должно связываться с бактериями на зубах. То есть оно притягивает их, а потом вы с ним их выплевываете.
В результате поверхность зубов должна стать более скользкой и затруднять повторное образование таких вещей, как пятна, таким образом защищая зубы. Однако это все только теоретически, добавляет она.
Доктор Манучехри признал, что все еще не так много научных исследований, чтобы доказать, что это работает.
Кстати, стоматолог назвал ошибку, которую люди совершают после завтрака.
Напомним, что названа неочевидная причина неприятного запаха изо рта, о которой вы могли не догадываться.
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