Стоматолог назвала вредные советы, в которые все верят: не делайте так

Часто, если у людей возникают зубные боли, то они не идут сразу к врачу, а первое ищут советы в интернете. Поэтому из поколений в поколение передаются вредные привычки, которые приобретают большего авторитета, чем советы врача.
Об этом рассказала детский стоматолог Леся Шеренговская в Instagram.
Молочные зубы можно чистить без пасты
В частности, так многие родители считают, ведь думают, что ребенок еще не умеет плевать.
По словам врача, паста нужна с первого зуба ребенка, и не простая, а с фторидами и ксилитолом. Если выбрать правильную пасту, без вредных компонентов, она будет безопасна для ребенка.
Прыщик во рту - стоматит
Прежде чем каким-то средством мазать во рту, следует проконсультироваться с врачом. Стоматолог говорит, что стоматит часто проходит без вмешательств.
"Просто в наших головах так укоренилось, что если что-то беспокоит, то надо чем-то смазывать", - добавила врач.
Чистка зубов яблоком
Важно помнить, что яблоки и другие фрукты и овощи не заменяют щетку.
Отказ от анестезии для ребенка
Врач говорит, что наркоз - одна из методик лечения. В частности, когда стоматологу не удается наладить контакт с ребенком, но есть большой объем работы, специалисты рекомендуют наркоз. Поэтому это детям никак не навредит.
Верить советам блоггеров
Важно, что все рекомендации по средствам ухода должен давать практикующий врач соответствующей специальности, а не блоггер.
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