RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стоматолог назвала вредные советы, в которые все верят: не делайте так

Какие стоматологические советы вредны (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто, если у людей возникают зубные боли, то они не идут сразу к врачу, а первое ищут советы в интернете. Поэтому из поколений в поколение передаются вредные привычки, которые приобретают большего авторитета, чем советы врача.

Об этом рассказала детский стоматолог Леся Шеренговская в Instagram.

Вредные советы

Молочные зубы можно чистить без пасты

В частности, так многие родители считают, ведь думают, что ребенок еще не умеет плевать.

По словам врача, паста нужна с первого зуба ребенка, и не простая, а с фторидами и ксилитолом. Если выбрать правильную пасту, без вредных компонентов, она будет безопасна для ребенка.

Прыщик во рту - стоматит

Прежде чем каким-то средством мазать во рту, следует проконсультироваться с врачом. Стоматолог говорит, что стоматит часто проходит без вмешательств.

"Просто в наших головах так укоренилось, что если что-то беспокоит, то надо чем-то смазывать", - добавила врач.

Чистка зубов яблоком

Важно помнить, что яблоки и другие фрукты и овощи не заменяют щетку.

Отказ от анестезии для ребенка

Врач говорит, что наркоз - одна из методик лечения. В частности, когда стоматологу не удается наладить контакт с ребенком, но есть большой объем работы, специалисты рекомендуют наркоз. Поэтому это детям никак не навредит.

Верить советам блоггеров

Важно, что все рекомендации по средствам ухода должен давать практикующий врач соответствующей специальности, а не блоггер.

Ранее мы сообщали, нужно ли смывать пасту после чистки зубов.

Также мы писали, какие вредные привычки разрушают зубы.

Читайте РБК-Украина в Google News
стоматологзуби