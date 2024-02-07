Стоматолог назвал 3 случая, когда не нужно чистить зубы

Сразу же после того, как вас тошнило

Стоматолог Шаади Манучехри рассказал, что чистить зубы после тошнило не нужно из-за того, что содержимое желудка достаточно кислое, и тогда и ваша полость рта приобретает это достаточно кислое состояние.

Поэтому если вы начнете чистить зубы, то это только приведет к тому, что вы начнете стирать свою зубную эмаль.

Врач советует сначала выпить стакан воды и прополоскать рот, ведь сохранить зубную эмаль - это очень важная задача, которая поможет предотвратить большое количество болезней и зубной боли.

Сразу же после завтрака

Специалист отметила, что сразу после завтрака во рту возникает кислая среда. Так вы щеткой будете натирать зуб кислотой и минералами, а это приведет к быстрому износу.

Сразу же после того, как поели сладкое

Стоматолог отметил, что если вы утром съели конфету, то нужно подождать по крайней мере час перед тем, как чистить зубы. Сладости во рту превращаются в кислоту, и при чистке она будет втираться в эмаль и разрушать зуб.

Важно помнить, что чистка зубов должна длиться минимум две минуты.

Ошибки при уходе за зубами

Слишком долгое использование зубной щетки

При постоянном использовании (два раза в день семь дней в неделю) средний срок службы зубной щетки составляет около трех месяцев.

Приблизительно после 200 использований - нужно изменить щетку, потому что щетинки до сих пор изнашиваются и стираются.

Слишком жесткая чистка

Существует заблуждение, что чем сильнее чистишь - тем лучше. Слишком сильная чистка зубов может привести к износу зубной эмали и десен, а также вызвать повышенную чувствительность зубов.

Чистка зубов более двух раз в день

Нет необходимости чистить зубы чаще двух раз в день. Если чистить после каждого приема пищи, то постепенно будет стираться зубная эмаль и повреждаться десна, а этого допустить нельзя.

Пренебрежение чисткой языка

Язык - вместилище микробов и, чаще всего, причина неприятного запаха изо рта. Когда вы закончите чистить зубы, используйте скребок для языка или почистите зубной щеткой.