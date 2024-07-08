Стоматолог назвал ошибки, которые все совершают при использовании ополаскивателя для рта

Стоматолог Джеймсом Галати назвал пять распространенных ошибок полоскания рта, которые могут нарушить здоровье ваших зубов.

Использование жидкости для полоскания рта сразу после чистки

Если вы полоскаете рот жидкостью через несколько секунд после чистки, вы совершите ошибку. Это потому, что антисептические средства для полоскания ослабят влияние фтора в вашей зубной пасте.

Используйте жидкость для полоскания рта после еды.

Вы неправильно выбираете жидкость для полоскания рта

Не все жидкости для полоскания рта производятся одинаково. Они могут содержать разные активные ингредиенты, и некоторые из этих элементов могут не подходить определенным людям.

Например, антисептические жидкости для полоскания рта со спиртом имеют тенденцию обезвоживать полость рта. Поэтому, если у вас есть такое состояние, как сухость во рту или язва или воспаление тканей, не рекомендуется использовать ополаскиватели спиртосодержащие.

Ополаскивать рот вместо чистки зубов

Важно помнить, что ополаскиватель для полости рта не заменит ежедневную чистку зубов и зубную нить.

Жидкость для полоскания рта устраняет только часть зубного налета. Это значит, что вам все равно нужно чистить зубы, чтобы удалить зубной налет и остатки пищи для оптимального здоровья зубов и десен.

Использование жидкости более двух раз в день

Чрезмерное использование спиртосодержащих жидкостей для полоскания рта может привести к высыханию полости рта, вызывая раздражение тканей и способствуя образованию зубного налета.

Как часто пользоваться ополаскивателем для полости рта без ущерба

Продолжительность полоскания - до 1 минуты. Если выбран состав с антисептиками, то использовать его не стоит дольше 3 недель. Затем нужно перейти на другие ополаскиватели, чтобы избежать дисбактериоза полости рта. Вот еще несколько советов по безопасному применению средств для полоскания: