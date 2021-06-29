У їдальні Ради Тищенко з кулаками напав на іншого нардепа

Скандальний нардеп Микола Тищенко знову відзначився у Верховній Раді. Цього разу він побився в їдальні з однопартійцем Олександром Куніцьким.

"Кум Єрмака Микола Тищенко з кулаками напав на депутата "СН" Куницького в їдальні Верховної Ради. Сталася бійка", - написав Дубинський.

Чому сталася бійка

Дубинський повідомив, що причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали за схемами поборів з моряків. Нещодавно в програмі "Схеми" розповіли, що моряки змушені 5 років проходити спеціальні іспити й оновлювати дозвільні документи, щоб отримати підтвердження права працювати на морських судах.

Деякі називають цю схему хабарницькою, через те, що у деяких випадках моряки можуть бути змушені віддавати великі суми чиновникам з екзаменаційних комісій, тестових центрів і навіть Мінінфраструктури. За словами журналістів, Микола Тищенко фігурує в списку тих людей, які "кришують" схему.

Реакція Тищенка на бійку

"Бійки не було. Олександр, замість того, щоб поводитися в їдальні культурно спробував хайпанути, знімав мене на телефон, ставив якісь дурні питання. Я акуратно відвів телефон і попросив його не турбувати. На жаль, Олександр забув, що у Верховній Раді треба займатися законотворчістю, а не блогерством. Проте, Саша в будь-якому випадку мій колега і член нашої команди. Сподіваюся, він навчиться поводитися в парламенті культурно, а блоги зніматиме в інших місцях", - розповів нардеп "Вестям".

Олександр Куницький поки ніяких коментарів не давав.