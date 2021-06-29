ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У їдальні Ради Тищенко з кулаками напав на іншого нардепа

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 червня 2021 12:23
У їдальні Ради Тищенко з кулаками напав на іншого нардепа Фото: Микола Тищенко знову поскандалив у Раді (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Скандальний нардеп Микола Тищенко знову відзначився у Верховній Раді. Цього разу він побився в їдальні з однопартійцем Олександром Куніцьким.

Про це повідомив в Telegram позафракційний нардеп Олександр Дубинський.

"Кум Єрмака Микола Тищенко з кулаками напав на депутата "СН" Куницького в їдальні Верховної Ради. Сталася бійка", - написав Дубинський.

Чому сталася бійка

Дубинський повідомив, що причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали за схемами поборів з моряків. Нещодавно в програмі "Схеми" розповіли, що моряки змушені 5 років проходити спеціальні іспити й оновлювати дозвільні документи, щоб отримати підтвердження права працювати на морських судах.

Деякі називають цю схему хабарницькою, через те, що у деяких випадках моряки можуть бути змушені віддавати великі суми чиновникам з екзаменаційних комісій, тестових центрів і навіть Мінінфраструктури. За словами журналістів, Микола Тищенко фігурує в списку тих людей, які "кришують" схему.

Реакція Тищенка на бійку

"Бійки не було. Олександр, замість того, щоб поводитися в їдальні культурно спробував хайпанути, знімав мене на телефон, ставив якісь дурні питання. Я акуратно відвів телефон і попросив його не турбувати. На жаль, Олександр забув, що у Верховній Раді треба займатися законотворчістю, а не блогерством. Проте, Саша в будь-якому випадку мій колега і член нашої команди. Сподіваюся, він навчиться поводитися в парламенті культурно, а блоги зніматиме в інших місцях", - розповів нардеп "Вестям".

Олександр Куницький поки ніяких коментарів не давав.

Нагадаємо, що виліт літака Київ-Ужгород був зірваний через народного депутата Миколу Тищенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
бійка Верховна рада
LITE
Україну охоплять "блукаючі" грозові дощі: де чекати негоди
Україну охоплять "блукаючі" грозові дощі: де чекати негоди