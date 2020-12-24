"Стовбопад" на Шулявському мосту: в Інституті Патона назвали причину НП

На Шулявському мосту впали електроопори (фото Дмитра Макогона / колаж РБК-Україна)

Падіння електроопор на Шулявському мосту в Києві 15 грудня тільки дивом не призвело до трагедії - три стовпи посеред білого дня практично одночасно впали на авто і пошкодили 9 машин, що проїжджали. Експерти пояснили, що "стовбопад" стався внаслідок заводського браку.

Таких висновків дійшли фахівці Інституту електрозварювання імені Патона та Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, передає The Village Україна.

Зазначається, що зварювальний шов, який розміщувався в основі конструкції опор освітлення, був зруйнований.

Дана конструкція була виготовлена на заводі. На момент монтажу на відремонтованому Шулявському мосту генпідрядник отримав сертифікат якості від заводу-виробника.

У Дирекції будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва пояснили, що коли конструкцію встановлювали, то не могли візуально визначити можливі пошкодження зварювального шва.

Відео: Стовпи на Шулявському мосту в Києві впали 15 грудня

Всю відповідальність за відновлення опор освітлення на мосту понесе генпідрядник, з яким укладено відповідний договір. Саме він зобов'язаний своїм коштом усунути недоліки, яки виниклі з його вини. Крім того, генпідрядник має відшкодувати збитки потерпілим під час аварії.

Після інциденту на Шулявському мосту прибрали всі ліхтарі та контактну мережу тролейбусів, щоб уникнути аналогічних НП. Річ у тому, що під час перевірки конструкцій мосту виявили такі ж пошкодження зварних швів - дефекти розташовані в тих самих місцях, тріщини в яких призвели до падіння трьох опор.

На Шулявському мосту після падіння стовпів демонтували інші електроопори (фото: t.me/KyivCityOfficial)

Нагадаємо, що Шулявський шляхопровід частково обвалився в лютому 2017 року, а ремонтні роботи почалися в березні 2019-го. Головну конструкцію нового мосту над проспектом Перемоги встановили в жовтні торік, а рух по Шулявському мосту відкрили після ремонту у грудні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Києві знову пошкодили Скляний міст, і в цьому підозрюють вандалів.