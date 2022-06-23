Вартість продуктового набору українців за кордоном: де харчуватися найдешевше

Продукти в Україні

Ціни на продукти в Україні почали стрімко підвищуватися з 24 лютого. Порушені логістичні ланцюжки, зруйновані склади та підприємства й аналітики кажуть, що ціни збільшилися за два місяці майже як за один мирний рік.

Варто відзначити, що частина продуктів з Європи, які потрапили на полиці українських супермаркетів, частіше бувають дешевше українських аналогів.

Українці, які поділилися даними про ціни на продукти в Європі, відзначають, що сильно різницю не відчули. У деяких країнах це непомітно, якщо отримувати зарплату в тій же країні, а не в Україні.

Продукти в Польщі

Андріана виїхала до Польщі 11 березня разом з мамою і сестрою. Зараз вони живуть у Вроцлаві, в будинку бойфренда Андріани. Статус переселенців і PESEL не оформляли, оскільки планували швидко повернутися додому.

Середній продуктовий кошик тягне від 82 злотих (538 гривень) до 92 злотих (604 гривні). Хліб - від 19 до 26 гривень, десяток яєць - 52 гривні, пачка масла - 33-46 гривень, кілограм курячого м'яса - близько 200 гривень.

"За суб'єктивними відчуттями, навіть до війни їжа і техніка у нас завжди були дешевше. Зробити манікюр тут 300 злотих (а це десь 1 900 грн), квиток на трамвай - 1 євро. Вищі ціни на нерухомість, наприклад, до початку повномасштабної війни оренда квартири в місяць тут була від 1600 злотих (10 500 грн). Але і зарплати, якщо ти стараєшся, теж вище", - ділиться враженнями Андріана.

Продукти в Німеччині

Анна приїхала до Німеччини з Одеси. Зараз живе в місті Гера. Поки Анна сидить без роботи - її компанія в Україні закрилася. Якщо доведеться залишитися в Німеччині надовго, їй допоможуть знайти роботу на місці.

Хліб у Німеччині коштує дорожче, ніж в Україні - до 61 гривні. Кілограм свинини потягне до 300 гривень, овочі та фрукти значно дорожчі. Сума за весь продуктовий кошик - від 33 до 47 євро (від 1000 до 1436 гривень).

На українську зарплату в Німеччині жити дорожче, ніж в Україні в мирний час, каже Ганна. Але вона зазначає, що в цілому Німеччина більш організована у всіх системах: державних, транспортних.

У неділю магазини не працюють, потрібно закуповуватися заздалегідь. Одяг у звичних магазинах дорожче, але можна знайти з доступними цінами інші магазини. Дорожче музеї, виставки та транспорт.

Продукти у Франції

Ірина приїхала в Париж із Запоріжжя і живе у двоюрідної сестри. Віддалено працює на компанію в Україні. Каже, що у неї посилений робочий ресурс завдяки спокійним нервам.

Шукати роботу у Франції не планує, їй вистачає української зарплати і соціальної допомоги. Погодинна некваліфікована робота без знання мови не покриває витрати, тому вона продовжує працювати на Україну і вчить мову.

Десяток яєць у Франції коштує в три рази дорожче, ніж в Україні. Пляшка рослинної олії обійдеться в 100 гривень, а кілограм яблук - в 90 гривень. Загалом кошик потягнув майже 36 євро (1094 гривні).

Ірина розповідає, що життя в Парижі дороге. Особливо транспорт. Українців рятує тільки те, що зі статусом тимчасового притулку діє повне страхування, куди входить пільговий проїзд на всіх видах транспорту по Парижу і передмістю. А це близько 19 євро.

Продукти українським біженцям також дає Червоний Хрест. Ціни загалом такі ж, як і в Україні - в супермаркетах, а на ринку дорожче. Все, що з позначкою bio - дорожче на 10%.

Продукти в Чехії

Ірина поїхала в Чехію до старшого брата разом з 11-річним молодшим. Там їй допомогли влаштуватися на роботу - на завод. Дівчина відпрацьовує 12-годинні зміни на ногах.

Зарплата становить після сплати податків близько 15-16 тисяч крон. Ще вона разом з братом отримує соціальну допомогу - 2500 крон і 5000 крон на людину.

Особливої різниці в цінах на продукти не відчула. За пачку масла потрібно віддати 73 гривні, кілограм курятини обійдеться в 110 гривень, за кілограм яблук - 73 гривні, помідори - 61 гривня.

Продуктовий кошик обійдеться від 559 до 719 крон (від 687 до 884 гривень). А ще в Чехії є рогліки - несолодка випічка типу українських рогаликів. Їх використовують замість хліба і ціна 2,5 - 4 крони (3-4 гривні).

Ірина каже, що в супермаркетах багато знижок. Її улюблений сир, який вона не може дозволити собі в Україні, в Чехії коштує у два рази дешевше. А ось овочі та фрукти значно дорожче. Дешевше одяг і косметика, але дорожче мобільний зв'язок.

"По продуктах не дуже помітна різниця в цінах. А одяг і косметика дешевше. Є магазини, де футболку можна придбати за 80 крон – десь за 100 гривень. Правда, щось дешевше, а щось дорожче. Наприклад, мобільний зв'язок. В Україні за місячний тариф я платила 150 гривень. Тут змушена платити мінімум 500 крон (приблизно 620 гривень). Це при тому, що я отримую не так вже й багато Інтернету і зовсім не безлім на дзвінки", - ділиться Ірина.

Продукти в Угорщині

Дарина евакуювалася до Будапешта на запрошення подруги. Найближчим часом вона планує оформити статус тимчасового захисту, який дозволить офіційно проживати, вчитися і працювати протягом року.

Хліб в Угорщині обійдеться у 28-45 гривень. Свинина коштує дорожче-близько 200 гривень за кілограм, курятина - 99 гривень. Продуктовий кошик на тиждень обійдеться від 8889 до 9512 форинтів (від 682 до 730 гривень).

"З власних спостережень можу сказати, що деякі продукти дорожче, деякі дешевше, якщо порівнювати з Україною. Наприклад, кава тут коштує більше, ніж у нас. Якщо взяти до уваги косметичні засоби, наприклад, то Міцелярна вода або будь - який крем для обличчя - тут ну дуже дорогі. Але, на мою думку, не надто помітна різниця, якщо ти працюєш саме в цій країні та витрачаєш гроші пропорційно твоїй заробітній платі", - розповідає Дарина.

Продукти в Румунії

Ціни в Румунії також не сильно відрізняються від українських. Хліб коштує від 12 гривень, кілограм помідорів обійдеться в 92 гривні, а яблука - 19 гривень. Курятина - від 122 гривень. Ціни можуть відрізнятися в залежності від супермаркету.

Продуктовий кошик на тиждень обійдеться 96-108 леї (590-664 гривні).

Продуктовий кошик в Україні

Хліб обійдеться від 18 до 27 гривень

Десяток яєць - від 26 до 36 гривень

Пачка олії - від 62 до 70 гривень

Куряче філе - від 125 до 160 гривень

Свинина - від 140 до 180 гривень

Пляшка рослинної олії - від 60 до 80 гривень

1 кг борошна - від 17 до 23 гривень

1 кг цукру - близько 30 гривень

1 кг картоплі - від 12 до 20 гривень

1 кг яблук - від 12 до 30 гривень

1 кг помідорів - від 60 до 80 гривень

Продуктовий кошик обійдеться в Україні в суму від 562 до 736 гривень.