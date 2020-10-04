Вартість змінилася: у скільки обійдуться квартири в різних районах Києва

Ціни на квартири в Києві в 2020 році (Колаж РБК-Україна)

Аналітики розповіли, як змінилися ціни на квартири в Києві в 2020 році

У Києві почали дорожчати квартири й за останні пів року ціни підстрибнули майже у всіх районах, крім Шевченківського. Аналітики популярного порталу розповіли в коментарі для Styler, як змінилися ціни на квартирі в столиці й в яких районах зараз можна придбати доступне і недороге житло.

Однокімнатні квартири

Самі недорогі однокімнатні квартири у 2020 році в Києві можна було купити в Деснянському і Святошинському районі. Ціни піднялися незначно, всього на 8% і вартість житла стартує від $35 000. На Солом'янці – від $39 000.

А ось подібна квартира на Оболоні обійдеться значно дорожче – від $43 000 і це буде не новобудова, а вторинний ринок. У Дніпровському районі – від $45 000. І як відзначають аналітики – у 2020 році вибір квартир зріс практично у 2 рази.

На Подолі однокімнатна квартира обійдеться від $46 000. А ось у Дарницькому районі, який активно забудовується, ціни піднялися й одну кімнату тут можна придбати від $51 500, а вибір тут набагато більше, ніж в будь-якому іншому районі столиці.

Однокімнатні квартири в Голосіївському районі стартують від $53 000 і за даними аналітиків, ціни тут зросли найбільше за рік – майже на 30%. У Шевченківському районі схожа картина – ціна однокімнатної квартири – від $55 000.

Найдорожчим районом Києва залишається Печерськ – ціни на однокімнатні квартири тут перевалили за $100 000.

Двокімнатні квартири

Ціни на двокімнатні квартири в деяких районах столиці не сильно відрізняються від ціни однокімнатної. У Деснянському районі їх небагато, але вартість – від $48 000, у Святошинському – від $51 000, в Дніпровському та Солом'янському – від $56 000.

На Оболоні двокімнатна квартира потягне майже $60 000, на Подолі – від $65 000. У Дарницькому – від $72 000. А ось у Шевченківському районі ціни на квартири впали, і середня ціна складе $76 000. В Голосієво найдорожчі двокімнатні квартири – від $79 000. На Печерську – від $140 000.

Трикімнатні квартири

Найдорожчі трикімнатні райони в Деснянському районі – там вони стартують від $60 000. Трохи дорожче трійка обійдеться у Святошинському районі – від $65 000. На Оболоні – від $75 000.

У Солом'янському районі трикімнатна квартира обійдеться дорожче – від $79 000, у Дніпровському – від $83 000. На Подолі – від $87 000. А от найдорожчі трикімнатні квартири на Дарниці – від $92 000, в Голосієво – від $110 000.

Приблизно стільки ж буде коштувати трикімнатна квартира у Шевченківському районі. На Печерську – від $230 000.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям почнуть давати пільгові квартири та повідомляли, кому пощастить.