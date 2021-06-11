Вартість навчання на контракті в Україні: вузи оновили ціни в 2021 році

Київський національний університет імені Шевченка (КНУ)

Цей навчальний заклад входить в десятку кращих вузів України, а відповідно - і найдорожчих. Найбільш бюджетними спеціальностями у 2021 році стали історія, археологія, бібліотечна та архівна справа, соціальна роботи – рік на контракті обійдеться в 31 000 гривень.

Факультет Міжнародних відносин з вивченням двох іноземних мов - від 57 400 за рік. Магістратура обійдеться ще дорожче - понад 70 000 на рік. Середня вартість навчання в КНУ - 44 200 на рік.

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Найдешевші факультети - екологія та біологія. Рік навчання обійдеться у 27 000 на рік. Найдорожчі факультети - міжнародні відносини, комп'ютерні науки та право – рік навчання обійдеться від 55 000 гривень. Варто відзначити, що у 2020 році комп'ютерні технології коштували від 40 000 на рік.

Харківський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Навчання на бакалавра за спеціальностями: право, міжнародне право, економіка - від 29 925 гривень на рік. Магістратура - 38 900 на рік.

Львівський національний університет імені Франка

Контрактникам у 2021 році доведеться заплатити від 23 642 гривень на рік за факультети географії, історії, деякі факультети культури та мистецтв, математика, Філологія, Філософія. Право, статистика, Інженерія програмного забезпечення – від 36 255 на рік.

Дніпровський національний університет імені О. Гончара

Найдешевші факультети в цьому вузі готують шкільних викладачів математики, хімії, фізики та теплоенергетиків – від 11 300 на рік. Міжнародні економічні відносини, суспільне здоров'я, кібербезпека, комп'ютерна інженерія – від 32 900 на рік.