Устойчивое тепло придет не скоро: синоптики дали новый прогноз погоды на апрель

Прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, апрель в 2023 году будет теплее нормы.

"Средняя месячная температура предусматривается 9-13 градусов тепла (в Карпатах 7-8 градусов), что на 1-1,5 градуса (в Карпатском регионе на 2 градуса) выше нормы", - прогнозируют синоптики.

Количество осадков будет в пределах нормы - ожидается 30-52 мм, и 60-89 мм в Карпатах.

Прогноз погоды на апрель

По данным погодных карт Gismeteo, начало апреля в Украине будет дождливым и прохладным. В начале и в конце первой декады месяца температура может сильно снизиться, местами возможны даже морозы.

А настоящее устойчивое тепло в большинство регионов страны придет только в третьей декаде апреля. Местами воздух начнет прогреваться до +18 +20 градусов.

Погода на востоке Украины

Апрель начнется с сильных дождей и относительно невысокой температуры - от +6 до +12 градусов, ночью +2 +4 градуса. Вторая декада также будет с сильными дождями, но воздух начнет постепенно прогреваться до +14 +16 градусов.

Потепление придет после 20 апреля и установится более сухая и солнечная погода. Днем температура начнет подниматься до +17 +20 градусов.

Погода на юге Украины

В южной части Украины первая декада апреля будет с резкими перепадами, ожидается много дождей. Дневная температура будет прыгать от +5 до +10 градусов. Середина месяца будет очень дождливой, но уже умеренно теплой и стоит ожидать потепления до +13 +16 градусов.

С 17 апреля придет ощутимое потепление и воздух начнет прогреваться до +17 +18 градусов. А последняя неделя месяца ожидается солнечной и теплой, до +20 градусов.

Погода на севере Украины

В первые дни апреля на севере страны возможны ночные заморозки, а дневная температура будет колебаться от +6 до +10 градусов. Ожидается пасмурная и дождливая погода. На середину месяца синоптики прогнозируют много дождей и повышение температуры стоит ожидать только после 15 апреля.

Настоящее тепло придет в северные области Украины только в последние дни месяца.

Погода на западе Украины

В западных областях в первую неделю апреля ожидаются ночные морозы, а днем - мокрый снег и снег с дождем. По прогнозу синоптиков, первая половина апреля будет холодной и с большим количеством осадков.

Воздух начнет прогреваться только после 15 апреля, однако солнечной и ясной погоды, скорее всего, не будет почти до начала мая. Ожидается днем от +9 до +15, ночью от +5 до +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице апрель начнется с ночным морозов и дождей. Синоптики прогнозируют резкие перепады температур почти до середины месяца. С 17 апреля начнет постепенно теплеть, но ожидается много осадков.

Только в последние дни месяца воздух начнет прогреваться до +17 +19 градусов.