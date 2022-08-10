Як прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися: інструкція

Які кросівки можна прати

Вони мають бути виготовлені з тканини. З матеріалів неконтрастних кольорів, щоб вони не полиняли і не змішалися. Підошва має бути прошитою, а не тільки проклеєною.

Як прати кросівки правильно

Відчистіть підошву від сильного бруду, каміння, трави і т. д.

Покладіть кросівки в барабан пральної машини. Шнурки при цьому виймати не потрібно!

Обов'язково покладіть в машину "компанію" до кросівок - рушник чи невеличкий плед.

Налийте у відсік для миючих засобів саме рідкий засіб - такий краще вимивається під час прання.

Виставте режим не більше 30 хвилин і температуру 30 градусів. Віджим відключати не треба, встановіть 800 обертів.

Після того, як цикл прання закінчиться, вимкніть машину і висушіть кросівки не на прямому сонці.

Які кросівки не можна прати в машинці: