"Досі плачу від щастя": у мережі обговорюють "вибуховий" концерт Стінга в Києві (фото, відео)

Шанувальники не втомлюються дякувати виконавцю за шикарний концерт

Увечері 14 листопада світова легенда Стінг і американський реггі-виконавець Шеггі "підірвали" київський Палац спорту. Незважаючи на рекордно високі ціни на квитки, в залі зібралося більше кілька тисяч фанатів Стінга. Корреспондент LITE побував на заході.

Музиканти з'явилися на сцені під знамениту пісню Englishman in New York і бурхливі оплески в залі. Спочатку вони виконали нові пісні з альбому "The 44/876", а потім запалили зал всесвітньо відомими хітами в новому аранжуванні. Серед них – улюблені Shape of My Heart, Fields Of Gold, Mr. Boombastic і Hey Sexy Lady. Глядачам настільки сподобався концерт, що світовим легендами довелося двічі вийти на біс!

Після заходу в мережі почали активно обговорювати запальне шоу легендарних виконавців. Під знімком зірки в соціальній мережі Instagram більше трьох сотень шанувальників поділилися своїми враженнями від концерту.

Стінг у підписі до світлини лаконічно подякував публіці. Він написав: "Дякую Київ!".

"Я мрію побувати на Вашому сольному концерті! Вчора було круто, я до сих пір плачу від щастя... Ви один такий на всій Землі на всі часи", "У Києві дійсно була магія вчора!!! У нас живуть люди з душею", "Спасибі вам величезне за те, що дали вчора концерт у Києві. Ми з дружиною отримали незабутні враження від вашої команди і вашого друга Шеггі. Це було незабутньо", — пишуть під фотографією Стінга в мережі.

Серед фанатів Стінга виявився відомий український сценарист, телеведучий та автор сценаріїв студії "95 квартал" Валерій Жидков. У своєму Instagram він опублікував відео з концерту і назвав улюблену пісню

"Якщо б обирали найкращу пісню в світі, і, з якоїсь причини, вирішили запитати мене, я б віддав свій голос за ЦЮ. Радий, що почув її сьогодні з перших вуст)) Дякую Стінг, було душевно", – написав він у підписі до відео.

Корреспондент LITE також побував на заході і поділився відео з концерту.

У мережі також активно публікують відеозаписи з масштабного і по-справжньому захоплюючого виступу легендарних музикантів.

