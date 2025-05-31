Стильно и "дорого": жена Усика показала, как носить трендовый льняной костюм в обычной жизни

Жену боксера Александра Усика не просто так называют одной из самых главных модниц, ведь Екатерина удачно сочетает тренды с собственным вкусом. И сейчас она показала, как стилизовать бежевый костюм, чтобы этот образ удачно подошел как для обычной прогулки, так и для торжеств.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми жена Усика поделилась в Instagram.
Так, Екатерина посетила Книжный арсенал и выбрала для прогулки легкий костюм. Бежевые брюки и блейзер из "дышащей" ткани прекрасно подходят для жары и защищают от солнца.
А еще этот наряд в тренде, поэтому с ним вы точно не "потеряетесь" в толпе.
Обратите внимание на свободные силуэты. Летом следует отказаться от обтягивающей одежды и слишком тесных джинсов или шорт. Ткани, которые легко пропускают воздух, именно то, что вам нужно для жары.
Екатерина стилизовала светлый костюм черными таби-балетками и миниатюрной сумочкой. Также она выбрала темный кожаный пояс и базовый топ, который не привлекает к себе слишком много внимания и удачно подходит к общей палитре оттенков в "луке".
Также следует рассмотреть другие аксессуары. Именно они делают образ "дорогим". Минималистичный крестик из драгоценных камней, серебристые часы и никаких украшений на волосах - не следует обращать внимание на бренды, подобрать бюджетную альтернативу сможет каждая.
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