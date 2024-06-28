Стильная прическа для жаркого лета: как красиво собрать волосы (видео)

Летом, когда лютует жара, девушкам и женщинам любого возраста приходится придумывать прически, которые помогут хоть как-то убрать волосы. Но не следует делать обычный "пучок", ведь существует очень крутой и модный "хак", которым поделилась блогерша с ником "Audrey Anne Jean".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое девушка разместила на своей странице в Instagram.
Если вы носите удлиненное каре или волосы средней длины, этот вариант может стать вашим любимым. Такая прическа отлично подойдет как для прогулки, так и для работы в офисе. К тому же она легко делается, поэтому вам не придется тратить много времени на создание прически утром.
Более того, если вам надоест "пучок" и вы захотите расплести волосы, вас ждет приятный подарок. Пряди подкрутятся и вы сможете наслаждаться непринужденными кудрями.
Стильная прическа на лето (скриншот)
На этом все, вы можете быстро сделать стильную прическу и забудете о неприятных ощущениях, когда пряди касаются шеи или лица в жару.
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