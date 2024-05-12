RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стилистка сказала, как развить чувство стиля

Как развить чувство стиля (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Чувство стиля испытывает далеко не каждая женщина, но каждая желает одеваться красиво, оригинально и стильно. Но ведь как развить его – знает стилист.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Кишеньковий силіст".

Как развить чувство стиля

"У меня нет ощущения стиля. Я не смогу одеваться красиво и стильно", - эту фразу хоть раз говорила каждая из нас.

И действительно, есть люди, которых природа наградила талантом и даром тонкого ощущения стиля и прекрасного.

Но люди могут научиться чему угодно, главное - иметь хотя бы немного желания, заинтересованности, терпения и быть готовыми прилагать усилия. Впоследствии это принесет свои плоды.

Стиль и ощущение прекрасного - не исключение. Этому можно и нужно научиться. И разговорная наша пойдет о насмотренности.

Насмотренность - это гораздо больше, чем просто навык. Это инструмент, с помощью которого мы видим реальность такой, какой она есть, учитывая все мельчайшие особенности.

Это инструмент, который работает во многих областях, даже в психологии. Наблюдая за людьми, мы начинаем замечать особенности их поведения, понимать, о чем этот человек, чем он несет миру, и комфортно ли тебе рядом с ним.

Как развить чувство стиля (фото: Freepik)

Почему стилист настаивает на важности развития ощущения стиля с помощью насмотренности:

  • во-первых, развивая чувство стиля, вы начинаете ярче воспринимать мир, замечая мельчайшие детали в простых вещах. В мире гораздо больше прекрасного, чем мы можем себе вообразить.
  • в темпе жизни, достижении целей, рутине, вечных заботах, делах и решении проблем мы забываем о важности момента. Душевное спокойствие и возможность вдохновляться вкусом момента и жизни.
  • оглянувшись, сделав паузу, вдохновившись, мы получаем гораздо больше сил для осуществления мечтаний, новых идей, покорения вершин и выполнения нужных задач.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрасотаМодные трендыЖенщиныГардероб