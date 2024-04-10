RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стилистка сказала, как весной можно интересно носить платок

Как весной стильно носить платок – (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Платок является отличным аксессуаром, который может стать отличным дополнением к любому образу, но стоит знать, как комбинировать его с другими вещами.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".

Как стильно носить платок весной

Сегодня мы поговорим об универсальном аксессуаре - платке, который можно разными способами добавить к своим образам.

Первый способ: просто завязать на шее. Платок можно завязать на шее, как бусы или сложить как твилли. Это придаст вашему образу нотку элегантности и шарма.

Как носить платок на шее (фото: Pinterest)

Второй способ: как головной убор или добавить платок к своему основному головному убору в виде кепки, шляпы или панамы.

Это точно придаст образу неординарности и оригинальности. Конечно, сочетание платка с головным убором довольно смелое решение, но уверяю вас - это выглядит очень изысканно и является трендом этого сезона.

Как носить платок на голове (фото: Pinterest)

Третий способ: завязать платок на руку как браслет. Выбирайте платок вашей цветовой гаммы образа и проявите свою фантазию и завяжите платок с дополнительным аксессуаром в виде кольца, или просто самостоятельно закрутив его в бант или красивый узел.

Итак, существует несколько способов, чтобы сделать свои луки интереснее, благодаря только одному платку, который придаст вашему виду новых красок.

Как носить платок на руке (фото: Pinterest)

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные трендыГардероб