Стилистка сказала, как весной можно интересно носить платок

Платок является отличным аксессуаром, который может стать отличным дополнением к любому образу, но стоит знать, как комбинировать его с другими вещами.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".
Сегодня мы поговорим об универсальном аксессуаре - платке, который можно разными способами добавить к своим образам.
Первый способ: просто завязать на шее. Платок можно завязать на шее, как бусы или сложить как твилли. Это придаст вашему образу нотку элегантности и шарма.
Как носить платок на шее (фото: Pinterest)
Второй способ: как головной убор или добавить платок к своему основному головному убору в виде кепки, шляпы или панамы.
Это точно придаст образу неординарности и оригинальности. Конечно, сочетание платка с головным убором довольно смелое решение, но уверяю вас - это выглядит очень изысканно и является трендом этого сезона.
Как носить платок на голове (фото: Pinterest)
Третий способ: завязать платок на руку как браслет. Выбирайте платок вашей цветовой гаммы образа и проявите свою фантазию и завяжите платок с дополнительным аксессуаром в виде кольца, или просто самостоятельно закрутив его в бант или красивый узел.
Итак, существует несколько способов, чтобы сделать свои луки интереснее, благодаря только одному платку, который придаст вашему виду новых красок.
Как носить платок на руке (фото: Pinterest)
Раньше мы рассказывали, как носить яркий тренд в 2024 году.
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