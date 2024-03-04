RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стилистка сказала, почему домашние образы должны быть красивыми

Почему домашняя одежда должна быть красивой (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Домашние образы должны всегда быть комфортными, удобными и не менее стильными, чем одежда, в которой мы выходим в свет.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Почему домашняя одежда должна быть красивой

Домашние образы, как и обычная одежда, должны быть красивыми и комфортными. Поэтому, уделите этому внимание, проверьте положение вещей, чувствуете ли вы эти вещи, подходят ли они вам и поднимают ли настроение, хочется ли вам в нем делать кучу дел одновременно. Это очень важные вопросы.

Уважайте себя и свои потребности, проявляйте любовь и заботу. И пусть даже самая обычная домашняя футболка напоминает вам о том, что вы самый ценный человек в вашей жизни.

Следует напомнить вам о том, что вещи созданы для того, чтобы их носить, поднимать настроение, проявляться и проявлять свое творчество, экспериментировать и вдохновлять других находящихся рядом.

Каждая женщина хотя бы раз имела вещь, которую она бережет и эта тема всегда актуальна и важна.

Почему домашняя одежда должна быть красивой (фото: Freepik)

Поэтому, если вы имеете хотя бы одну вещь, которая ждет своего времени или вы не можете найти повод для того, чтобы одеть понравившееся платье - помните, что тот же случай вы создаете сами. Главное, захотеть этого и отважиться, и вам это точно понравится.

Не забывайте, что одежда - это отражение человека, можно сразу предположить, как человек ведет себя, стоит только посмотреть на его наряды. И с домашней одеждой все, равно как и с повседневной.

Вы должны чувствовать себя королевой где угодно и в любое время, это очень важно для самооценки и проявления себя.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖенщиныГардероб