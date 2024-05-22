Стилистка рассказала, что такое кроше и почему эта одежда так популярна

Кроше стало очень популярной одеждой еще прошлым летом, а в 2024 году только набирает обороты, но еще не все понимают, что это такое и как его носить. Ведь кроше - это более пляжная одежда.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Карманный стилист".
Лето 2024 года обещает быть ярким и изысканным с максимальным проявлением женственности и уюта.
Поэтому одним из главных трендов этого сезона можно считать кроше, который в свою очередь вернулся на модные подиумы и уличные образы, покоряя модниц своей нежностью и утонченностью.
Давайте все же разберем что такое кроше? Кроше - это техника вязания крючком, которая позволяет создавать разнообразные узоры и текстуры. Она может быть как плотной, так и ажурной в зависимости от выбора нитей и техники вязания.
Изделия из кроше выглядят очень воздушно, нежно и элегантно, придавая образу легкости и романтики.
Почему кроше стало очень популярной одеждой (фото: Pinterest)
Во-первых, индустрия моды не стоит на месте и постоянно подсвечивает социальные проблемы нашей вселенной.
В 2024 году наблюдается сильный интерес к натуральным материалам, тканям и экологически чистому производству, что позволяет нам проявить свое сознание и экологическое отношение к нашей планете.
Во-вторых, все мы знаем, что натуральные материалы гораздо комфортнее и удобнее носить. Натуральные ткани могут стать прекрасным комплиментом и проявлением заботы, особенно в теплый период времени и летнюю жару.
Кроше, созданное из натуральных нитей, таких как хлопок или лен. Говоря о материале, сделанном своими руками, невозможно не упомянуть о салфетках, скатертях и всех возможных изделиях ручной работы, которые наполнены любовью, теплом и невероятным кропотливым трудом создателя.
Почему кроше стало очень популярной одеждой (фото: Pinterest)
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