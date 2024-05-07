Стилистка рассказала, как стильно носить вещи в красном трендовом цвете

В этом сезоне красный цвет стал настоящим символом энергии, страсти и изысканности, но следует знать, как его носить.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".
Благодаря своей яркости и выразительности, красный цвет становится одним из главных акцентов в гардеробе на весенне-летний период.
От теплого кораллового до глубокого винного, в этом сезоне используются разнообразные оттенки красного, поэтому каждая из нас может найти свой особый красный и создать с ним эффектные образы.
Несмотря на то, что разнообразие цветов поражает, рекомендуется все же уделить время этому цвету и подумать, каким образом вы хотите добавить его в свой гардероб.
Если вы не очень любите красный, но все же решились на этот эксперимент, то следует знать, что его можно использовать в качестве акцентного цвета в обуви, украшениях и аксессуарах. Таким образом, он придаст нотку элегантности и характерности вашему образу.
Как носить красный в сезоне весна-лето 2024 (фото: Pinterest)
Именно этот стилистический прием сейчас является одним из самых актуальных для создания модных, стильных образов.
Изысканные ткани, такие как шелк, шифон и сатин, подчеркивают красоту красного цвета, придавая образам изысканность и роскошность. Эти материалы помогают раскрыть цвет и подчеркнуть его силу и преимущества.
Красный отлично сочетается с базовыми цветами и нейтральными оттенками. А если хочется яркости - попробуйте контрастные сочетания с розовым, пшеничным, горчичным и голубыми оттенками.
Как носить красный в сезоне весна-лето 2024 (фото: Pinterest)
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