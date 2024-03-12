Стилистка объяснила, как носить прозрачные вещи, которые являются трендом 2024 года

Как носить прозрачные вещи в 2024 году

"Я считаю главным трендом этого сезона именно прозрачные ткани. Наблюдая показы из недель моды я в очередной раз убедилась, что прозрачные ткани как тренд закрепляются окончательно, многие дизайнеры увлечены и мы не тоже, этой тенденцией на женственность и сексуальность. Прозрачность в блузах, мини-платьях и , особенно в юбках", - говорит стилистка.

На первый взгляд этот тренд кажется довольно противоречивым, потому что появляется вопрос, как правильно интегрировать такую вещь в свой гардероб в образы? Но на показах весна-лето уже дизайнеры нам это показали.

Многие прозрачные юбки были показаны в коллекциях Prada, Dior, Carolina Herrera, Carven, Coperni, Arlington, Erdem и многих других. Здесь были не только обычные прозрачные ткани разных оттенков, но и кружевные модели и юбки дополнены рюшами, стразами, пайетками и вышивкой.

Также Алена заметила, что в отличие от прозрачных платьев и блуз, где очень открыто демонстрируется обнаженное тело, с юбками можно сложить довольно сдержанные образы даже на каждый день.

Например, Carven и Prada предлагают сочетание с длинными свитерами, рубашками и пиджаками, что позволяет одевать такие наряды даже в офис или на деловые встречи.

А вот Carolina Herrera и Coperni предлагают более нежные варианты стилизации юбки из кружева, например, носить с джемперами и кардиганами пастельных оттенков.

Также более игривый стайлинг с обычной белой рубашкой. Под такую модель юбок можно добавить другую мини-юбку того же оттенка, или наоборот более контрастную, или обжатые мини шорты, или наоборот оставить только нижнее белье, если вы любите смелые эксперименты.

А когда еще прохладно довершить такие аутфиты можно длинной верхней одеждой: пальто, кожаную или джинсовую куртку или теплый объемный пиджак.

Фотопримеры от Алены Прилепы

Прозрачность – тренд 2024 года (фото предоставлены стилистом Аленой Прилепой)