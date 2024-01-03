Стилистка показала сумки, которые будут на пике моды в 2024 году (фото)

Какие сумки самые актуальные в 2024 году

"Расскажу не о классике, а скорее о трендовости. О тех сумках, которые вдохнут в ваш гардероб максимальную современность и помогут стилизовать привычные образы по-новому", - говорит стилист.

Она объясняет, какие сумки следует покупать в этом году.

Универсальные - сумки с минимальным количеством фурнитуры, или ее отсутствием. Во-первых - это тренд, во-вторых, такая сумка долговечна и подойдет ко всему.

Такие сумки прослужат много лет и все равно будут модными

"Клатчи - они были везде! Просматривая коллекции 2024 года, я видела их чуть ли не в каждой коллекции известных брендов. Иметь один точно стоит. Только, пожалуйста, не те варианты из 2000-х, в которые даже блеск для губ не влезал", - советует Шевченко.

Клатчи будут снова в моде

Вязаные - необычная фактура хорошо разбавляет даже базовые образы. Но помните, что это достаточно активный аксессуар, который привлекает внимание.

Этот аксессуар прекрасно дополняет стильные образы

Сумки с карманами - один из основных трендов 2023 года, но в 24-м он станет менее популярным. Поэтому, если хотите иметь такой аксессуар, можно приобрести его в масс-маркете.

Этот вариант сумок потеряет свою популярность, но не выйдет из моды

"Мягкие сумки - хороший способ создать очень расслабленный образ. Но не рекомендую объемные, мягкие сумки плюс-сайз девушкам. Наша фигура уже объемная и мягкая, не надо это подкреплять аксессуарами", - говорит стилист.

Этот вариант сумок не стоит выбирать плюс-сайз девушкам

Очень большие сумки, по словам Шевченко, это немного странный тренд, напоминающий лакшере вариант сумки для тренажерного зала. С таким аксессуаром следует быть осторожным девушкам миниатюрного роста и телосложения, чтобы не было впечатления, что их в сумке можно самих носить.

Миниатюрным девушкам не стоит покупать такой аксессуар

"Сумки с металлическими заклепками - яркие, акцентные интересные варианты для необычных образов. Это точно не база и точно не на годы. С костюмами и базовыми платьями такая сумка будет супер", - добавляет стилист.

Такие сумки подойдут к базовым платьям

Crossbody остаются актуальными, но следует выбирать максимально современные модели и формы - без металлических цепочек 2010-х. И длины цепочки должно хватать для вашего роста и телосложения, чтобы не было впечатления, что та сумка сейчас вас задушит или является непроходимой границей между вашей грудью.

В этом варианте очень важно правильно выбрать длину цепочки или ремня (все фото: Instagram/purpur.stylist)

"Сумки с ремнями - интересный тренд. Если вам по вкусу - смело берите с собой в 2024 году. Особенно они актуальны будут в осеннем сезоне", - говорит Шевченко.