Стилістка назвала одяг, який виглядає дешево: викиньте його з гардеробу

Який одяг виглядає дешево

Білизна

За словами стилістки, вона має бути нейтральних тонів під світлими речами. Також білизна повинна бути з таких тканин, як шовк або тонка бавовна. Вона зазначила, що контури мережива на тканині роблять образ менш стильним.

Поєднання кольорів

Експерт каже, якщо на якомусь предметі одягу є принт, то потрібно підбирати решту одягу, спираючись на відтінок малюнка. Однак, тут важливо не перестаратись, адже за словами стиліста, можна бути схожим на клоуна.

Взуття та сумки

Як розповіла блогерка, взуття та сумки з потертостями та подряпинами сильно псують і "здешевлюють" весь образ. Тому фахівець рекомендує їх позбутися.

Розмір одягу

Зазначається, що безглуздо виглядають речі, які занадто маленького або великого розміру. Стиліст рекомендує дівчатам носити одяг, який буде підкреслювати їхню фігуру.